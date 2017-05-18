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Медведев открестился от "страшилки" про налог на малодетность17 мая в 16:24

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Якобы об этом и речи нет.

В России не будет налога на малодетность. У правительства нет никаких планов по его введению, заверил журналистов во время рабочей поездки в Санкт-Петербург 16 мая премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы кабмина, сейчас идет проработка другого вопроса: стимулировать нужно рождение не только вторых, но и первых детей в семьях.

Ввести налог для семей без детей и с одним ребенком предложил Институт демографии, миграции и регионального развития России. Законопроект "О статусе многодетных семей" был передан на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину, передает "Уралинформбюро".

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