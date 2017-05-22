С начала года.

С начала 2017 года еще 2 442 свердловчанина узнали о положительном ВИЧ-статусе. 72,9% из них - люди в возрасте от 18 до 39 лет.

В 50,6% случаев пациенты заразились половым путем, в 45,3% - через шприцы при употреблении наркотиков.

Женщины в основном подхватывают вирус от полового партнера (73%), мужчины чаще всего наркотическим путем (59,9%).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, к маю число зараженных ВИЧ достигло 89 206 человек. Исходя из статистических данных, "чума ХХ века" поразила 2% населения Среднего Урала, при том что эпидемическим порогом считается показатель в 1%.

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