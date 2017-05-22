×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Эпидемия ВИЧ подкосила еще 2,4 тысячи свердловчанСегодня в 14:11

  • Текст

С начала года.

С начала 2017 года еще 2 442 свердловчанина узнали о положительном ВИЧ-статусе. 72,9% из них - люди в возрасте от 18 до 39 лет.

В 50,6% случаев пациенты заразились половым путем, в 45,3% - через шприцы при употреблении наркотиков.

Женщины в основном подхватывают вирус от полового партнера (73%), мужчины чаще всего наркотическим путем (59,9%).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, к маю число зараженных ВИЧ достигло 89 206 человек. Исходя из статистических данных, "чума ХХ века" поразила 2% населения Среднего Урала, при том что эпидемическим порогом считается показатель в 1%.

Ранее по теме:
ВИЧ: помнить нельзя забыть
Свердловчане сотнями вступают в армию ВИЧ-инфицированных

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Губернаторских выборов.

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×