Из-за технической неисправности лайнера.

Пассажирам Azur Air пришлось ждать вылета из Антальи в Екатеринбург 14 часов.

Согласно онлайн-табло Кольцово, Boeing 767-300 должен был приземлиться в уральской столице 25 мая в 18.15. Но борт сел только в 8.08 следующего дня. Как сообщили "Уралинформбюро" в справочной авиаперевозчика, задержка связана с технической неисправностью судна.

Еще один самолет Azur Air из Антальи опоздал в Кольцово почти на 2,5 часа. Борт должен был прибыть в уральскую столицу в 8.25, но вместо этого сел в 10.43.

Из-за этих сбоев Azur Air пришлось задержать и обратный рейс в Турцию - туристы должны были вылететь в 10.25, но отправятся только в 13.00.

Стоит отметить, что эта авиакомпания давно получила дурную славу из-за подобных инцидентов. Недавно перевозчик был оштрафован на 100 тысяч рублей за 9-часовую задержку рейса из Екатеринбурга в Нячанг, которая произошла в январе 2017 года. А в мае Azur Air около суток томил екатеринбургских туристов в Паттайе.

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