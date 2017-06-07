Слишком много задержек.

Росавиация заявила о возможной отмене всех чартерных рейсов в России. Об этом со ссылкой на руководителя ведомства Александра Нерадько сообщает ТАСС.

Пойти на такие меры вынуждают перевозчики – массовыми задержками нерегулярных рейсов. Так, серьезные сбои в расписании продемонстрировала авиакомпания "ВИМ-Авиа", которая в начале июня аннулировала на летний период большинство чартеров из Антальи, передает "Уралинформбюро"

В апреле 2017 года Росавиация уже выступала с похожим заявлением. Тогда речь шла о запрете чартеров в Турцию в связи со "сложной внутриполитической обстановкой в стране".



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