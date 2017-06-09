С V-образным шлейфом.

К Земле на большой скорости приближается неизвестная планета размером с Марс. Это открытие в последний день весны сделал известный астрофизик Роберто Антезана и рассказал о нем на своей страничке в Facebook, передает "Уралинформбюро".

Наблюдая за небосводом над Чили, ученый обнаружил неизвестный космический объект с V-образным шлейфом. Сначала Антезана решил, что это японский спутник, запущенный 40 минутами ранее, но потом пришел к выводу, что тот не смог бы преодолеть такое расстояние за столь короткое время.



Фото: Roberto Antezana/facebook.com

Проследив за объектом 35 минут, астрофизик отправился к телескопу. В мощную оптику он разглядел внутри шлейфа абсолютно невероятные структуры.

Происхождение шлейфа Роберто Антезана объясняет тем, что объект либо движется, либо начал тормозить.

Стоит отметить, что NASA пока никак не прокомментировало данное открытие.