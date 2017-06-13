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Новые городские маршруты в Екатеринбурге начнут делить в июлеСегодня в 14:04

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Требуются "молодые" автобусы.

В Екатеринбурге начнут распределять новые городские маршруты, разработанные в рамках транспортной реформы, 19-20 июля 2017 года. В эти дни на сайте госзакупок будет размещена конкурсная документация на 13 маршрутов. Их объединят в 6 лотов, рассказал "Уралинформбюро" председатель комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов.

Требования к перевозчикам ужесточат: автобусы средней или большой вместимости не могут быть старше 5 лет, хотя бы один из них должен быть приспособлен для людей с ограниченными возможностями. За невыполнение расписания для перевозчиков будут предусмотрены серьезные штрафы.

Контролировать транспортников поручат новой структуре - Центру управления пассажирскими перевозками (ЦУПП). С 1 июля специалисты ЦУПП начнут отслеживать работу ЕТТУ и МОАП. Коммерческий транспорт планируется подключить к системе до конца 2017 года.

Повременной тариф на проезд будет введен не 1 июля, как заявлялось ранее, а 15 июля. Тестировать его будут только на трамваях и троллейбусах. В случае, если эксперимент удастся, то практику распространят на все виды транспорта.

Ранее городские чиновники объявляли о переносе транспортной реформы на 2019 год, но по сути продолжают проводить ее. Помимо введения повременного тарифа и новых маршрутов, в течение текущего года планируется отменить 15 существующих. Горожане предрекают транспортный коллапс. Ситуацию усугубляет то, что количество маршруток в Екатеринбурге с 1 июня существенно сократилось в связи с запретом садиться за руль мигрантам, не имеющим российских прав.

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