Максимум.

Десять автобусных маршрутов, отмененных 20 июня 2017 года в Челябинске, восстановят в течение одной-двух недель, заверили "Уралинформбюро" в ООО "Общественный городской транспорт".

Там озвучили и официальную причину сбоя в работе автобусов. Подвижной состав, который достался предприятию от обанкротившегося в конце октября 2016 года МУП "Челябинский автобусный транспорт", неисправен. Его пришлось отправить на ремонт.

Стоит напомнить, что речь идет об отмене маршрутов № 14, 15, 16, 18, 28, 33, 34, 42, 43 и 52. При этом перевозчик не поставил в известность мэрию. Автобусы просто не вышли на линию. Это вызвало волну недовольства у горожан.

Екатеринбуржцев в этом году также ждет отмена городских автобусов. Мэрия объявила о ликвидации 15 маршрутов - они якобы являются дублирующими. Кроме того, под угрозой исчезновения еще 22 маршрута, по которым истекают договоры с коммерческими перевозчиками. Чиновники настолько ужесточили требования к транспортникам, что частники отказались заявляться на конкурсы. Муниципальное объединение автобусных предприятий "не потянет" маршруты.

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