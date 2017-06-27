Берег нижнетагильского водоема вновь усеяла мертвая рыбаСегодня в 11:28
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Рыбаки выбрасывают улов.
Берег и прибрежные воды реки Ежовка со стороны улицы Киевская в Нижнем Тагиле оказались усеяны мертвой рыбой. С жалобой в территориальный отдел Роспотребнадзора обратились местные жители.
"Был проведен осмотр территории прудка на реке. Скопление мертвой рыбы обнаружено в местах, оборудованных для рыбалки. Мы выдвинули рабочую версию произошедшего: рыбаки ловят рыбу, но, поскольку она с запахом и непригодна для питания, выбрасывают ее", - сообщил "Уралинформбюро" сотрудник ведомства Станислав Варнин.
Специалисты поднялись выше по течению реки Ежовка и со стороны улицы Круговая обнаружили канализационный коллектор, откуда происходит излив воды со стойким фекальным запахом. Роспотребнадзор намерен отобрать пробы воды, а также совместно с природоохранной прокуратурой провести проверку и определить собственника коллектора.
"Необходимо прекратить излив. Все водоемы сообщаются между собой. В дальнейшем реке Ежовка впадает в Нижнетагильский пруд, который используется в качестве рекреационной зоны", - добавил Варнин.
Фото: tagilcity.ru
В свою очередь тагильские общественники намерены направить запросы в природоохранную прокуратуру, Минприроды и органы полиции.
"В этом месте постоянный запах канализации на протяжение многих лет. Через дорогу, откуда берет начало речка, находится лягушатник. Не знаю, как жители частного поселка там живут. Когда мы проезжаем рядом, всегда закрываем окна – запах жуткий стоит!" – рассказал руководитель движения "Экоправо" Андрей Волегов.
Прошлым летом мертвая рыба и опасные зеленые водоросли (они же цианобактерии) покрыли питьевой Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле. Люди, устав ждать помощи от властей, организовали сбор подписей за включение города и Горноуральского городского округа в федеральную целевую программу "Чистая вода".
Ранее по теме:
Червоисточинск Нижнего Тагила
А Черноисточинский пруд-то – грязный!
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