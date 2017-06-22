Из кармана застройщиков.

Градсовет Екатеринбурга рассмотрел концепцию благоустройства набережной Исети в районе ЦПКиО. Документ разработан проектным бюро Р1 по заказу компаний-застройщиков этой территории и по согласованию с администрацией Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро".

Специфика этого участка поймы Исети заключается в ее перегруженности промышленными объектами: там расположены завод имени Воровского и Свердловский завод радиоаппаратуры. Оба предприятия в данный момент находятся на грани закрытия. На площадке завода Воровского ГК «PRINZIP» собирается строить новый микрорайон. На другом берегу Исети строит жилой комплекс ООО "ЖК "Клевер Парк". Эти компании, судя по всему, и станут инвесторами "апргейда" набережной в квадрате улиц Ткачей-Машинной-Щорса-переулка Базового.

Концепция благоустройства предполагает создать по обоим берегам Исети архитектурно-ландшафтный комплекс, включающий разноуровневую набережную, зеленый бульвар, который свяжет площадку завода имени Воровского и территории ЦПКиО, и спортивную школу с бассейном и детским садом.

Одна часть набережной будет выполнена как "зеленая"зона... Фото: екатеринбург.рф.

В планах проектировщиков также обустройство велосипедных и пешеходных дорожек, нескольких новых мостов и площадок для массового пребывания горожан. Для инвалидов предусмотрены специализированные спуски и пандусы. Не забыли и об экологии: проект обещает восстановление исторической линии берега паркового пруда и экосистемы водоема. Правда, не прямо сейчас, а в некой отдалённой перспективе.

... другая - в урбанистическом стиле. Фото: екатеринбург.рф.

Члены градсовета в общем позитивно оценили концепцию. Однако нешуточная дискуссия развернулась вокруг вопроса, где строить спортшколу. Проектное бюро "Оса" которое занимается благоустройством набережной на левом берегу Исети, предлагает разместить ее под боком у ЦПКиО. Однако, по мнению архитектора Григория Мазаева, этого делать ни в коем случае нельзя. "В парковой зоне не должно быть никаких спортивных сооружения, - считает он. - Парк и спорткомплекс — две принципиально разные зоны, никак не связанные друг с другом".

Другой спорный момент — сохранять или не сохранять в этом районе промзону. По мнению главы градсовета Екатеринбурга Михаила Вяткина, жилая застройка бывших промплощадок не отменяет задачи по сохранению самих производств. "Нужно сохранить завод на Машинной (завод радиоаппаратуры – прим. ред), чтобы он в дальнейшем дал рабочие места будущим жителям строящихся здесь микрорайонов", - заявил Вяткин, подводя итоги заседания.

Следует отметить, что это не единственный проект реконструкции набережной Исети, вынесенный на обсуждение в 2017 году. В апреле градсовет рассмотрел концепцию оформления берегов Верх-Исетского пруда и Исети от Малоконного полуострова до Макаровского моста. Идея вынесена на конкурс проектов, который стартовал на днях.

В мае городские власти и архитектурное сообщество Екатеринбурга обсудили концепцию обновления участка набережной от Малышева до Куйбышева, разработанную КБ "Стрелка". А в июне сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу был презентован проект обустройства набережной в треугольнике улиц Ткачей - Белинского - Луначарского. Он предусматривает строительство на этом участке нового здания администрации Октябрьского района и гранитное оформление берегов реки.

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