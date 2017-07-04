На Екатеринбург вылилось почти 52 миллиарда литров воды03 июля в 12:17
- Текст
- Комментарии (1)
За июнь.
Екатеринбург продолжает заливать дождем. По данным областного гидрометеоцентра, за июнь в городе выпало 106,5 миллиметров осадков – при норме 69. Для сравнения, в июне 2016 года пролилось 66 миллиметров дождя.
Если учесть, что площадь Екатеринбурга составляет 468 квадратных километров, то на мегаполис за месяц вылилось почти 52 миллиарда литров воды, сообщает "Уралинформбюро".
"Дожди в регионе шли неравномерно. В одних районах было относительно сухо, другие – заливало", - уточнила синоптик областного гидрометеоцентра Светлана Баранова. Больше всего досталось северу Свердловской области. В Североуральске, к примеру, выпало 227 миллиметров осадков!
Ждать просвета уральцам пока не приходится – в начале июля дожди не прекратятся. Некоторое улучшение возможно лишь во второй декаде месяца.
Ранее по теме:
Дожди оккупировали Средний Урал на все лето
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Пусть льёт, Когда ночью дождь идёт, тогда гопота и проститутки во дворе не сидят и не орут, тихо, можно спокойно поспатьответить
- Последние новости
-
03 июля в 20:05
Клещи покусали более 4 500 юных свердловчан
И свыше 19 000 взрослых.03 июля в 20:05
В Тюмени ураган повалил остановку
И столбы.03 июля в 19:35
Счетная палата раскритиковала слияние Резервного фонда и ФНБ
По сценарию Силуанова.03 июля в 19:06
Сибирская тайга превратилась в угрозу экологии
Из-за масштабных пожаров.03 июля в 18:33
Свердловские чекисты будут во всем белом
"Давить" на окружающие памятники.03 июля в 18:28
На Среднем Урале обсудили профилактику терроризма
Среди мигрантов.03 июля в 18:13
Эрмитаж откроет еще шесть филиалов
В России и за рубежом03 июля в 18:11
Свердловский и пермский избиркомы раскошелятся на легитимность выборов
Голосование покажут в интернете.03 июля в 18:07
В Челябинске разбился 3-летний мальчик
Выпав с 5 этажа.03 июля в 18:01
Напавший на 12-летнюю челябинку педофил избежит колонии
Его признали невменяемым.03 июля в 17:29
Погранпункт на Южном Урале закроют на день
Из-за "Шелкового пути".03 июля в 17:27
Югорчанку будут судить за гибель новорожденного сына
Она придавила его во сне.03 июля в 17:27
Общественная палата Екатеринбурга возьмется за медицину
Культуру и экологию.03 июля в 17:24
В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд
Они составят 28 и 40 рублей.03 июля в 17:15
Свердловский бизнес вкладывается в спорт
И строительство.
Главные новости
- 03 июля в 18:33Свердловские чекисты будут во всем белом
- 03 июля в 17:24В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд
- 03 июля в 15:17Суд не выпустил Сиволапа из СИЗО
- 03 июля в 13:57Свердловский дорожный картель заплатит астрономический штраф
- 03 июля в 12:17На Екатеринбург вылилось почти 52 миллиарда литров воды
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.