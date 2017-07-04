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На Екатеринбург вылилось почти 52 миллиарда литров воды03 июля в 12:17

За июнь.

Екатеринбург продолжает заливать дождем. По данным областного гидрометеоцентра, за июнь в городе выпало 106,5 миллиметров осадков – при норме 69. Для сравнения, в июне 2016 года пролилось 66 миллиметров дождя.

Если учесть, что площадь Екатеринбурга составляет 468 квадратных километров, то на мегаполис за месяц вылилось почти 52 миллиарда литров воды, сообщает "Уралинформбюро".

"Дожди в регионе шли неравномерно. В одних районах было относительно сухо, другие – заливало", - уточнила синоптик областного гидрометеоцентра Светлана Баранова. Больше всего досталось северу Свердловской области. В Североуральске, к примеру, выпало 227 миллиметров осадков!

Ждать просвета уральцам пока не приходится – в начале июля дожди не прекратятся. Некоторое улучшение возможно лишь во второй декаде месяца.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
УРА ДОЖДЯМ! 03 июля в 17:36

Пусть льёт, Когда ночью дождь идёт, тогда гопота и проститутки во дворе не сидят и не орут, тихо, можно спокойно поспать

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