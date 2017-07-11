Им перечислили более 5,4 миллиона.

Работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, за которых вступился президент РФ Владимир Путин, частично выплатили долги по зарплате. 66 специалистам перечислили свыше 5,4 миллиона рублей. Сегодня деньги выдавать продолжат, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, сегодня данная работа будет продолжена.

Руководство предприятия ранее, находящегося в стадии банкротства, задолжало 195 работникам около 13 миллионов рублей.

Сотрудники завода направили жалобу Путину в ходе "прямой линии" с президентом. Глава государства во время визита в Екатеринбург передал обращение врио губернатора Среднего Урала Евгению Куйвашеву. На завод немедленно были направлены члены областного правительства – министр промышленности Сергей Пересторонин и глава Минстроя Михаил Волков. Также в Нижний Тагил прибыли представители прокуратуры.

История стала поводом для розыгрыша для известных российских пранкеров Лексуса (Алексея Столярова) и Вована (Владимира Кузнецова). Они, представившись сотрудниками областной администрации, позвонили Левону Манукяну, возглавлявшему завод с января по сентябрь 2016 года, Денису Кокорину, чей отец руководил НТЗТИ до Манукяна, а также конкурсному управляющему Олегу Скороходу. Манукян обвинил в разворовывании завода Кокорина. Он, в свою очередь, возложил всю вину на Манукяна.



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