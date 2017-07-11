Путин "выбил" зарплату для 66 работников нижнетагильского заводаСегодня в 10:51
- Текст
Им перечислили более 5,4 миллиона.
Работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, за которых вступился президент РФ Владимир Путин, частично выплатили долги по зарплате. 66 специалистам перечислили свыше 5,4 миллиона рублей. Сегодня деньги выдавать продолжат, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, сегодня данная работа будет продолжена.
Руководство предприятия ранее, находящегося в стадии банкротства, задолжало 195 работникам около 13 миллионов рублей.
Сотрудники завода направили жалобу Путину в ходе "прямой линии" с президентом. Глава государства во время визита в Екатеринбург передал обращение врио губернатора Среднего Урала Евгению Куйвашеву. На завод немедленно были направлены члены областного правительства – министр промышленности Сергей Пересторонин и глава Минстроя Михаил Волков. Также в Нижний Тагил прибыли представители прокуратуры.
История стала поводом для розыгрыша для известных российских пранкеров Лексуса (Алексея Столярова) и Вована (Владимира Кузнецова). Они, представившись сотрудниками областной администрации, позвонили Левону Манукяну, возглавлявшему завод с января по сентябрь 2016 года, Денису Кокорину, чей отец руководил НТЗТИ до Манукяна, а также конкурсному управляющему Олегу Скороходу. Манукян обвинил в разворовывании завода Кокорина. Он, в свою очередь, возложил всю вину на Манукяна.
Ранее по теме:
Работникам нижнетагильского завода начали выплачивать зарплаты
"Борзота" из Нижнего Тагила отчиталась перед пранкерами за хамство
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиарда рублей
Коммунальные сети изношены на 60%.Сегодня в 18:12
"Лечение" ауры обошлось жительнице Башкирии в несколько миллионов
Мошенников ищут.Сегодня в 17:54
В России проведут биометрическую "перепись"
Для пользования банковскими услугами.Сегодня в 17:52
В Екатеринбурге мигранты устроили нарколабораторию
В частном доме.Сегодня в 17:50
ИННОПРОМ-2017 принес Среднему Уралу проекты на 15 миллиардов рублей
Несколькими подписями Куйвашева.Сегодня в 17:50
В Екатеринбурге снесут частные дома на Шейнкмана
Для расширения улицы.Сегодня в 17:42
Жителей тюменского села терроризируют собаки
Следователи взяли след.Сегодня в 17:34
В Тобольске будут судить банду наркоторговцев
На скамье подсудимых 7 человек.Сегодня в 17:34
Тысячи жителей Югры не получают льготные лекарства
Их попросту нет в наличии.Сегодня в 17:30
Материнский капитал хотят потратить на газификацию
Жилья.Сегодня в 17:21
Челябинцы задыхаются от запаха канализации
Вперемежку с заводскими выбросами.Сегодня в 17:21
В лагере на Южном Урале дети заболели менингитом
В ЧП разбирается прокуратура.Сегодня в 17:09
ИННОПРОМ-2017 бьет рекорды посещаемости
За два дня - 44 000 человек.Сегодня в 17:08
ВСМПО-Ависма привезла на ИННОПРОМ высокотехнологичную продукцию
Для проектов Bombardier и Boeing.Сегодня в 17:07
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО поддержат партнеры Минпромторга.
Мантуров гарантирует.
Главные новости
- Сегодня в 17:01Корея официально стала главным партнером ИННОПРОМа-2018
- Сегодня в 16:26Мантуров дал старт разработке Томинского месторождения меди
- Сегодня в 15:34Под Ирбитом иномарка сделала десятикратное сальто
- Сегодня в 12:47Метро в Екатеринбурге будут строить на деньги Пенсионного фонда
- Сегодня в 12:05На развитие Нижнего Тагила потребуется 30 миллиардов
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?