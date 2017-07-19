×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Курильщикам отменили трудотерапию18 июля в 19:06

  • Текст

Лишний час работы их не исправит.

Курильщикам в России не будут удлинять рабочий день. Данный пункт исключен Минздравом из концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы. Об этом сообщил заместитель председателя экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции Владимир Мишеловин.

При этом в новой версии концепции говорится о запрете господдержки создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака. Табу наложено и на участие госслужащих в мероприятиях общественных организаций, получающих финансовую помощь от табачных компаний, передает "Уралинформбюро".

Также в документе предусмотрено введение единых требований по габаритам и цвету упаковки табачных изделий и информации на ней. "Стандартизированная (так называемая обезличенная - прим.ред.) упаковка, включая установление цвета упаковки без размещения товарных знаков и рекламной информации, стимулирующей потребление табака, за исключением наименования табачной продукции и вида продукции, изображенным установленным заранее шрифтом и цветом", - цитирует Мишеловина ТАСС.

Стоит отметит, что антитабачная концепция предполагает и поэтапное увеличение налогов и акцизов на табачные изделия. Только повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран Европейского региона ВОЗ дополнительно привлечет в бюджет до 900 миллиардов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Табачка не найдется»

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×