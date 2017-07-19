Лишний час работы их не исправит.

Курильщикам в России не будут удлинять рабочий день. Данный пункт исключен Минздравом из концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы. Об этом сообщил заместитель председателя экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции Владимир Мишеловин.

При этом в новой версии концепции говорится о запрете господдержки создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака. Табу наложено и на участие госслужащих в мероприятиях общественных организаций, получающих финансовую помощь от табачных компаний, передает "Уралинформбюро".

Также в документе предусмотрено введение единых требований по габаритам и цвету упаковки табачных изделий и информации на ней. "Стандартизированная (так называемая обезличенная - прим.ред.) упаковка, включая установление цвета упаковки без размещения товарных знаков и рекламной информации, стимулирующей потребление табака, за исключением наименования табачной продукции и вида продукции, изображенным установленным заранее шрифтом и цветом", - цитирует Мишеловина ТАСС.

Стоит отметит, что антитабачная концепция предполагает и поэтапное увеличение налогов и акцизов на табачные изделия. Только повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран Европейского региона ВОЗ дополнительно привлечет в бюджет до 900 миллиардов рублей.