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Свердловский облсуд запретил штрафовать за "нефутбольные" фасадыСегодня в 14:31

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По региональным нормам.

25 июля 2017 года свердловский облсуд признал незаконными региональные штрафы за изменение внешнего вида фасадов зданий, предусмотренные областным законом. Об этом "Уралинформбюро" сообщил юрист Алексей Доровских.

Наказание было прописано в ст.12 ОЗ-52 "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области". Суд счет ее не соответствующей законодательству, поскольку аналогичные нормы уже прописаны в федеральном Кодексе об административных правонарушениях.

Ранее в уральской столице разгорелся настоящий скандал из-за фасадов. Чиновники заявили, что горожане должны будут привести их в порядок за свой счет. В противном случае госслужащие обещали выписывать штрафы. После поднявшейся волны недовольства глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заверил горожан, что работу необходимо провести не к ЧМ, а к более позднему сроку. Также он добавил, что штрафовать никого не планируется.

Стоит отметить, что общественники уже добились исключения из регионального законодательства двух статей - о парковке на газонах, а также о порядке уборки территории и сроков вывоза отходов. В ближайшее время они намереваются подать еще один иск. Какой именно - пока не сообщается.

Ранее по теме:
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