За миллиарды лет.

Почти половина материи Млечного Пути может иметь внегалактическое происхождение. К такому выводу пришла международная группа астрономов. Результаты их исследования размещены в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые считают, что большая часть материи Млечного Пути находилась в других галактиках и путешествовала по межгалактическому пространству. В какой-то момент мощным ветром ее выдуло в Млечный Путь, передает "Уралинформбюро".

Скорость перемещения частиц составляла несколько сотен километров в секунду. Но даже при таких условиях на наполнение Млечного Пути ушло несколько миллиардов лет.

Модель этого процесса была воссоздана на суперкомпьютере.