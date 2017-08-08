Приказ подписан.

Временно отстраненный руководитель СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин восстановлен в должности. Приказ соответствующий подписан.

"В настоящее время обязанности главы продолжает исполнять Алексей Невгад. Пока больше комментариев никаких не будет", - сказал "Уралинформбюро" официальный представитель регионального следственного управления Александр Шульга.

Валерия Задорина отстранили от должности в начале июля 2017 года. Причиной стала волокита, допущенная при расследовании дела о невыплате зарплаты сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ). Для проверки в Екатеринбург выехали сотрудники центрального аппарата следственного комитета.

Как ранее сообщалось, работники завода не видели зарплату с весны 2016 года. Предприятие задолжало 195 сотрудникам около 13 миллионов рублей. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после того, как в нее вмешался президент Владимир Путин.

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