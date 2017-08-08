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"Кровавая луна" лишила фотографов снаСегодня в 10:05

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И покоя.

Частное лунное затмение 7 августа 2017 года разочаровало большинство наблюдателей - обещанную журналистами "кровавую луну" увидели единицы. На большей части России диск спутника лишь слегка пожелтел, скрывшись в тени Земли примерно на четверть.

Наблюдать за затмением можно было с 20.23 по московскому времени, пик пришелся на 21.20. Зрелище, совпавшее с полнолунием, очевидцы нарекли мистическим, а его фотографии заполонили соцсети, передает "Уралинформбюро".

Кому-то ночная "фотоохота" помешала выспаться.

Кому-то хорошенько разглядеть затмение не дали облака.

Нашлись и те, кому все-таки посчастливилось увидеть "кровавую луну".

Самые лучшие снимки сделаны через телескопы.

Заглянуть в них некоторые астрономы-любители приглашали всех желающих.

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