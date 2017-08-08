"Кровавая луна" лишила фотографов снаСегодня в 10:05
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И покоя.
Частное лунное затмение 7 августа 2017 года разочаровало большинство наблюдателей - обещанную журналистами "кровавую луну" увидели единицы. На большей части России диск спутника лишь слегка пожелтел, скрывшись в тени Земли примерно на четверть.
Наблюдать за затмением можно было с 20.23 по московскому времени, пик пришелся на 21.20. Зрелище, совпавшее с полнолунием, очевидцы нарекли мистическим, а его фотографии заполонили соцсети, передает "Уралинформбюро".
Кому-то ночная "фотоохота" помешала выспаться.
Кому-то хорошенько разглядеть затмение не дали облака.
А из нашего окна 🌒 #лунныйсветвлекомыйоблаками#кроваваялуна#лунноезатмение#луннаяночь #ивановынадаче#нашадача#надаче#снегири#луна#night#moon#landscape_russia#landscape#shotwithlove#naturebeautiful#подмосковныевечера#вотонокакоенашелето#лето#небеса#ночь#звезды#лунныйсвет#безфильтров#shotwithlove#природа#видетькрасотувовсем#видетькрасотувсюду#любимыеместа#amazingsky#nature#instanatureloves#видетькрасотувовсем
Вкусных снов, любимый город... #тюмень #тюменьинстаграммная #екатеринбург #казань #черногория #алтай #талица #ялуторовск #сочи #питер #крым #кострома #оренбург #ставрополь #москва #каквам #омск #пермь #чемнепариж #дыханиегорода #лунноезатмение #кроваваялуна #ночнойгород #накрыше #вечердомасчаем #отдыхаю
Нашлись и те, кому все-таки посчастливилось увидеть "кровавую луну".
Кто вчера видел это?! Мне интересно, я вчера одна в очках у окна стояла и с открытым ртом на это смотрела?! 😍 вообще я даже не планировала специально просыпаться и следить, это она 🌙меня своим сиянием среди ночи разбудила, и я конечно приболдела, ребята 🤓 даже мужа пошла разбудила! Это было нечто #лунноезатмение #кроваваялуна #космос
Самые лучшие снимки сделаны через телескопы.
Заглянуть в них некоторые астрономы-любители приглашали всех желающих.
Сегодня наблюдали редкое явление "кровавую луну", лунное затмение. К сожалению в нашем регионе затмение было частичным и кровавый цвет луны мы не увидели. Но все желающие могли прильнуть к окуляру нашего телескопа и разглядеть лунные кратеры, моря и горы. #астрахань #кроваваялуна #затмение #телескоп #водворе #moon #astrakhan #telescope #instaphoto #instagood #instagram #instalike
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