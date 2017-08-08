И покоя.

Частное лунное затмение 7 августа 2017 года разочаровало большинство наблюдателей - обещанную журналистами "кровавую луну" увидели единицы. На большей части России диск спутника лишь слегка пожелтел, скрывшись в тени Земли примерно на четверть.

Наблюдать за затмением можно было с 20.23 по московскому времени, пик пришелся на 21.20. Зрелище, совпавшее с полнолунием, очевидцы нарекли мистическим, а его фотографии заполонили соцсети, передает "Уралинформбюро".

Вчера можно было наблюдать за частичным лунным затмением!Очень не обычное ,мистическое зрелище.В это время стоит загадывать желания!🌝#лунноезатмение #кроваваялуна#луна#природноеявление#красота#астана#небо#ночь Публикация от Симонова Татьяна (@999simona) Авг 7 2017 в 8:41 PDT

Кому-то ночная "фотоохота" помешала выспаться.

Кому-то хорошенько разглядеть затмение не дали облака.

А из нашего окна 🌒 #лунныйсветвлекомыйоблаками#кроваваялуна#лунноезатмение#луннаяночь #ивановынадаче#нашадача#надаче#снегири#луна#night#moon#landscape_russia#landscape#shotwithlove#naturebeautiful#подмосковныевечера#вотонокакоенашелето#лето#небеса#ночь#звезды#лунныйсвет#безфильтров#shotwithlove#природа#видетькрасотувовсем#видетькрасотувсюду#любимыеместа#amazingsky#nature#instanatureloves#видетькрасотувовсем Публикация от Иванова Елизавета (@iva_nova_liss) Авг 7 2017 в 1:37 PDT

Нашлись и те, кому все-таки посчастливилось увидеть "кровавую луну".

Уникальное природное явление "Кровая луна" 🌑#кроваваялуна#саранск13рм#ночь#луна🌙#фотостелефона Публикация от Дарья Рокунова ️ (@daria_rokynova) Авг 7 2017 в 12:39 PDT

Самые лучшие снимки сделаны через телескопы.

Заглянуть в них некоторые астрономы-любители приглашали всех желающих.