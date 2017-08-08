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Транспортировку пострадавшей в ДТП на Кипре челябинки отложилиСегодня в 12:47

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Из-за внутричерепного давления.

Транспортировку профессора, доктора медицинских наук из Челябинска Елены Львовской, попавшей в ДТП на Кипре, пришлось отложить. У женщины повысилось внутричерепное давление.

Сейчас врачам удалось стабилизировать его. Они медленно снижают дозу вводимых препаратов, чтобы вывести челябинку из состояния искусственной комы.

"Врачи дают хороший прогноз. Губернатор пообещал нам бесплатный спецборт для транспортировки. Но загадывать, когда ее можно будет транспортировать, я не хочу. Главное сейчас вывести ее из комы. Завтра я полечу к ней, хочу ее увидеть", - рассказала "Уралинформбюро" подруга Львовской Елена Колбина.

Авария с участием челябинки произошла в ночь на 30 июля 2017 года в Ларнаке в районе отеля Flamingo Beach Hotel. Переходившую дорогу Львовскую сбила пьяная киприотка за рулем автомобиля. Россиянку в тяжелом состоянии увезли в больницу и дважды прооперировали.

Близкие беспокоятся, что виновнице аварии все может сойти с рук. Факты в материалах дела меняются: сначала полицейские заявляли, что в выдыхаемом воздухе киприотки было 0,29 промилле алкоголя при норме 0,22. Сейчас речь идет о 0,19 промилле. 25-летняя дочь пострадавшей наняла двух юристов - они держат на контроле ход расследования ДТП.

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