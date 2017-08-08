Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГОСегодня в 13:43
- Текст
Контракт расторгнут.
Дорога Ревда - Мариинск – Краснояр осталась без подрядчика после расторжения контракта с компанией брата свердловского депутата Армена Карапетяна Рафиком. ООО "СУ-196" должно было капитально отремонтировать трассу до 20 октября 2017 года.
Как пояснили "Уралинформбюро" в региональном УФАС, решение Управления автомобильных дорог о расторжении договора в одностороннем порядке вступило в силу 16 июля 2017 года.
1 августа 2017 года "СУ-196" внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Также в черный список попал учредитель подрядной организации Агарон Варданян и сам руководитель компании Рафик Карапетян. Они не смогут участвовать в аукционах в течение 2 лет.
Аукцион по выбору подрядчика для дороги в Ревдинском ГО Управление автомобильных дорог Свердловской области провело весной 2016 года. На конкурс заявились четыре участника. Победила компания, чьими собственниками являются Карапетян (83,3%) и Варданян (16,7%). При стартовой цене контракта в 81,6 миллиона рублей победитель взялся за капремонт "убитой" дороги за 67,2 миллиона рублей.
Контракт был подписан 27 июня 2016 года. 26 мая 2017-го заказчик выехал на объект с проверкой. Выяснилось, что дорожники в нарушение требований не положили на проезжую часть скальный грунт. 5 июня "СУ-196" направили официальную претензию. 21 июня специалисты снова организовали проверку. Оказалось, что компания Карапетяна даже не приступала к устранению недостатков. 27 июня подрядчику по электронной почте направили сообщение об одностороннем расторжении контракта, 28 июня его продублировали заказным письмом.
Ремонт трассы обернулся возбуждением уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По сведениям источника "Уралинформбюро", после возбуждения "уголовки" Рафик Карапетян покинул пост директора ООО "СУ-196".
Ранее по теме:
Дорожная фирма Карапетяна попала под "уголовку"
Фирму Карапетяна внесли в реестр недобросовестных поставщиков
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:07
ФАС добивается снижения роуминговых тарифов
Внутри России.Сегодня в 14:52
19-летний украинец 3 суток дрейфовал на батуте в Черном море
Без воды и еды.Сегодня в 14:50
Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
Новоизбранный глава подписал документ о вступлении в должность.Сегодня в 14:41
В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции №14
Из разваливающегося здания.Сегодня в 14:32
Екатеринбурсгкий завод отстроит "смертельный" корпус
И не только его.Сегодня в 14:27
Тюменцы получили около 1000 дисконтных карт сети АЗС "Новый Поток"
Под занавес акции "Лови момент".Сегодня в 14:18
Начался судебный процесс по делу Улюкаева
Обвиняемого в получении крупной взятки.Сегодня в 14:07
"АльфаСтрахование" проследит за запуском "Протон-М"
В рамках страхования гражданской ответственности.Сегодня в 13:50
Акционеры "Уфалейникеля" решили ликвидировать предприятие
Сокращенных заводчан устроят в его бывшие подразделения.Сегодня в 13:47
В Прикамье автобус сбил пешехода на "зебре"
Мужчину госпитализировали.Сегодня в 13:45
На Южном Урале фура без тормозов опрокинулась в кювет
Дальнобойщик отделался легкими травмами.Сегодня в 13:43
Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
Контракт расторгнут.Сегодня в 13:37
В Зауралье педофила отправили за решетку на 20 лет
За надругательство над 3 девочками.Сегодня в 13:33
Свердловчанин грозился взорвать мост подушкой
Ему вынесли приговор.Сегодня в 13:31
Ушедшим миасским чиновникам нашли замену
Спустя месяц.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
- Сегодня в 13:43Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
- Сегодня в 12:47Транспортировку пострадавшей в ДТП на Кипре челябинки отложили
- Сегодня в 12:32Екатеринбург первым в России подготовил тренировочные площадки ЧМ-2018
- Сегодня в 12:29Сергей Удальцов вышел на свободу
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".