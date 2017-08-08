Контракт расторгнут.

Дорога Ревда - Мариинск – Краснояр осталась без подрядчика после расторжения контракта с компанией брата свердловского депутата Армена Карапетяна Рафиком. ООО "СУ-196" должно было капитально отремонтировать трассу до 20 октября 2017 года.

Как пояснили "Уралинформбюро" в региональном УФАС, решение Управления автомобильных дорог о расторжении договора в одностороннем порядке вступило в силу 16 июля 2017 года.

1 августа 2017 года "СУ-196" внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Также в черный список попал учредитель подрядной организации Агарон Варданян и сам руководитель компании Рафик Карапетян. Они не смогут участвовать в аукционах в течение 2 лет.

Аукцион по выбору подрядчика для дороги в Ревдинском ГО Управление автомобильных дорог Свердловской области провело весной 2016 года. На конкурс заявились четыре участника. Победила компания, чьими собственниками являются Карапетян (83,3%) и Варданян (16,7%). При стартовой цене контракта в 81,6 миллиона рублей победитель взялся за капремонт "убитой" дороги за 67,2 миллиона рублей.

Контракт был подписан 27 июня 2016 года. 26 мая 2017-го заказчик выехал на объект с проверкой. Выяснилось, что дорожники в нарушение требований не положили на проезжую часть скальный грунт. 5 июня "СУ-196" направили официальную претензию. 21 июня специалисты снова организовали проверку. Оказалось, что компания Карапетяна даже не приступала к устранению недостатков. 27 июня подрядчику по электронной почте направили сообщение об одностороннем расторжении контракта, 28 июня его продублировали заказным письмом.

Ремонт трассы обернулся возбуждением уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По сведениям источника "Уралинформбюро", после возбуждения "уголовки" Рафик Карапетян покинул пост директора ООО "СУ-196".

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