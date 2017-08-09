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Спасать свердловских дольщиков доверили ТунгусовуСегодня в 16:27

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А "дорожные карты" направили в Москву.

За период с 2011 по 2017 годы стройиндустрия Свердловской области сдала в строй 10 миллионов квадратных метров жилья, а до конца 2017 года сдаст еще 2 миллиона "квадратов". Об этом 9 августа на церемонии открытия барельефа первостроителям Екатеринбурга заявил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

По его словам, в отрасли сложились все предпосылки для выхода из сложной экономической ситуации, сложившейся 3 года назад. Так, в первом полугодии 2017 года объемы производства в строительной сфере выросли на 6%. Решается и проблема помощи обманутым дольщикам, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Как сообщил Михаил Волков, на 1 августа согласно распоряжению главы региона областной Минстрой составил дорожные карты по каждому проблемному объекту долевого строительства. Они уже переданы в федеральное Министерство строительства и ЖКХ.

"Там охвачены все объекты, которые подпадают под указанный критерий, — заверил Волков. — Еженедельно на уровне министерства рассматривается по нескольку объектов с участием всех заинтересованных сторон и профильных министерств, задействованных в этом вопросе".

Кроме того, на днях врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал пакет документов о создании еще одной структуры для помощи обманутым дольщикам: межведомственной координационной комиссии, которую возглавил первый вице-губернатор региона Владимир Тунгусов. Сегодня на Среднем Урале насчитывается порядка десяти проблемных жилых комплексов.

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