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Автору знаменитого "Соловья" поставили памятник в ТобольскеСегодня в 11:02

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Накануне юбилея.

15 августа 2017 года в тобольском парке "Ермаково поле" был торжественно открыт памятник великому композитору-романтику Александру Алябьеву. Среди участников церемонии, приуроченной к его 230-летию, были гости со всей России.

Автор памятника Сергей Мильченко поделился с присутствующими историей создания монумента. А один из главных инициаторов его установки Аркадий Елфимов пожелал скульптуре в дальнейшем занять место в подгорной части Тобольска, возле церкви Захария и Елизаветы.

Кроме знаменитого романса "Соловей" родившийся в Тобольске герой Отечественной войны 1812 года написал семь опер, около 200 романсов и инструментальных сочинений. Оперы Алябьева с успехом ставились в Мариинском и Большом театрах. Последний в 1825 году открывался после пожара прологом "Торжество муз" с музыкой трех авторов, среди которых был известный сибиряк, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Тобольского драматического театра имени П.П.Ершова.

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