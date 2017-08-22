Дума Асбеста разозлила противников завода РотенбергаСегодня в 16:37
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Активисты готовят митинг.
Депутаты думы Асбеста повторно отказали инициативной группе в проведении референдума по строительству сурьмяного завода. Этот вопрос был включен в повестку заседания 22 августа. Первая заявка горожан была отклонена ранее.
"Похоже, что одобренный Ротенбергам льготный кредит из бюджета страны на строительство химпредприятия в Асбесте начал работать. Члены инициативной группы сегодня бились за согласование заявки с депутатами, как могли. В этот раз нас поддержала даже прокуратура, которая отметила, что документ "не противоречит действующему законодательству", - рассказала "Уралинформбюро" депутат гордумы Наталья Крылова, поддерживающая недовольных будущей стройкой.
По ее словам, после 10 сентября, когда будет избран новый состав парламента, активисты снова подадут заявку на проведение всенародного голосования. Устроить его, как ранее сообщало "Уралинформбюро", асбестовцы намерены в день выборов президента РФ - 18 марта 2018 года.
Волну возмущения в Асбесте вызвала новость о строительстве в непосредственной близости от жилого сектора опасного предприятия по производству триоксида сурьмы. Недовольство горожан усилилось, когда Фонд развития промышленности одобрил "Национальной сурьмяной компании", наполовину подконтрольной сыну миллиардера Ротенберга, кредит в 350 миллионов рублей.
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