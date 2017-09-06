Оппонировать "Матильде" нужно по закону.

Екатеринбургская епархия осудила действия ирбитчанина, въехавшего на автомобиле УАЗ в ККТ "Космос". При этом устанавливать связь между инцидентом и позицией православной общественности против фильма "Матильда" – безосновательно, подчеркнули "Уралинформбюро" в пресс-службе епархии.

Вероятность возникновение конфликтов на данной почве представители религиозной организации не отрицают, но ставят это в вину создателям картины. "Цивилизованный диалог, связанный с выходом фильма "Матильда", отсутствует, что создает потенциал для развития конфликтов, связанных с нежеланием авторов фильма слышать обеспокоенности верующих людей", – сообщили в пресс-службе, добавив, что "выражение несогласия против фильма "Матильда" должно находиться в рамках закона".

Происшествие в ККТ "Космос" случилось ранним утром 4 сентября - около 06.00 УАЗ протаранил парадный вход здания. Вышедший из него мужчина поджег автомобиль, а затем скрылся. В результате выгорело не только авто, но и входная группа театра.

Задержать подозреваемого, который оказался 39-летним уроженцем Ирбита, удалось после того, как он обратился в больницу с жалобой на ожоги. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

По одной из версий, совершая преступление, мужчина протестовал против выхода фильма "Матильда", в основу сюжета которого положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года, однако уже несколько месяцев не утихают споры по поводу ее содержания - многие россияне, включая высокопоставленных депутатов и чиновников, требуют запретить ее показ из-за оскорбления чувств верующих.

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