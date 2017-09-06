И показали музей Высоцкого.

5 сентября 2017 года вдова Владимира Высоцкого Марина Влади приняла участие в творческом вечере-встрече с поклонниками и почитателями творчества артиста в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в ККТ "Космос".

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил 79-летнюю актрису за визит в столицу Урала, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"Я благодарю Марину Влади за визит, а также организаторов вечера и всех, кто принял участие в этом замечательном мероприятии. Мы еще раз получили возможность окунуться в особую атмосферу, вспомнить потрясающего человека, великого актера, поэта, музыканта и, конечно же, пообщаться с его музой, сказать ей слова благодарности, продемонстрировать ей гостеприимство уральской земли. Думаю, что подобные мероприятия должны проходить на постоянной основе, и я уверен, что и в следующем году, и в последующие годы мы обязательно будем устраивать подобные вечера", – отметил он.

В тот же день Марине Влади была вручена премия "Жены декабристов ХХ века". Знаменитая француженка растрогалась до слез. Она, в свою очередь, сказала, что благодарна всем, кто пришел вспомнить Высоцкого, любящим и ценящим его творчество.

Среди проектов, призванных сохранить память о великом поэте и актере, актриса особо выделила музей Высоцкого, открытый в Екатеринбурге в 2013 году. Там, в частности, восстановлен гостиничный номер, в котором поэт проживал, будучи в Свердловске, и выставлен легендарный Mercedes, принадлежавший Владимиру Семеновичу. Самый же ценный экспонат – последнее стихотворение Высоцкого, написанное им за полтора месяца до смерти и посвященное жене.

В 2016 году глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, сын артиста, директор музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий, бизнесмен и меценат, автор идеи создания музея в столице Урала Андрей Гавриловский открыли новую экспозицию. В нее вошли вещи из личного архива вдовы поэта, часть из которых была подарена музею самой Влади, часть Гавриловский приобрел на аукционе.