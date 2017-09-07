"Черная" вспышка на Солнце аукнулась на ЗемлеСегодня в 10:16
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Мигренями и перебоями со связью.
6 сентября 2017 года Солнце потряс самый крупный за 12 лет взрыв. Силе вспышки присвоен балл X9.3, сообщили "Уралинформбюро" в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обычно подобные события происходят на пике активности звезды, однако эта вспышка произошла на фоне солнечного минимума, чем привлекла к себе повышенное внимание ученых.
Ближайшие четыре дня исследователи будут отслеживать последствия взрыва на Солнце на Земле и в окружающем ее космическом пространстве - вспышка были в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, именно в этом месте воздействие звезды на голубую планету является максимальным.
Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл - 10.3), отмечают в ЛРАС, что соответствует черному (высшему) уровню активности.
Метеорологи тем временем фиксируют 6-балльные магнитные бури, сильные возмущения геомагнитного поля завершатся 9 сентября. Все это время метеозависимым и страдающим хроническими заболеваниями людям стоит внимательнее следить за своим состоянием - возможны скачки давления, мигрени. Медики рекомендуют пить больше воды и правильно питаться.
Кроме того, в отдельные часы могут возникать перебои коротковолновой радиосвязи.
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