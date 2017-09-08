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Следователи не пустили Новикова на "Пусть говорят"Сегодня в 14:58

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Из-за уголовного дела.

Съемки одного из выпусков передачи "Пусть говорят", в которых должен был принять участие худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, пройдут без его физического участия. Следователи запретили шансонье, проходящему обвиняемым по делу о хищении средств ПЖСК "Бухта Квинс" и находящемуся под подпиской о невыезде, покидать столицу Урала, передает "Уралинформбюро".

"Следствие отказывается дать мне разрешение на поездку в Москву для участия в передаче "Путь говорят", съемки которой назначены на 13 сентября. Формальное основание для отказа: предстоящие следственные действия. Однако предварительное следствие закончено и никаких следственных действий быть не может", - написал артист на своей странице в Facebook.

Появиться на телеэкране в одной передаче с такими звездами, как Михаил Шуфутинский, Никита Высоцкий и Владимир Пресняков-старший, Новиков планирует вопреки всему. "Я в ней буду принимать участие по скайпу", - заявляет он.

Александр Новиков, его компаньон Михаил Шилиманов и директор ООО "Светояр" Лариса Ассонова проходят обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного жилья на окраине Екатеринбурга так и не получили.

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