×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцам пообещали дорожный апокалипсис19 сентября в 13:54

  • Текст

Из-за реконструкции Макаровского моста.

С 7 по 23 октября 2017 года жителям Екатеринбурга придется пережить транспортный коллапс. В этот период движение по Макаровскому мосту будет полностью закрыто из-за его реконструкции.

Как сообщил "Уралинформбюро" зампредседателя комитета по транспорту мэрии Сергей Яскевич, объезд для автомобилистов организуют по Свердлова, проспекту Ленина и улице Ельцина.

"В часы пик загрузка на некоторых перекрестках превысит их пропускную способность. Так, ожидается, что на перекрестке 8 Марта - Ленина будет проходить в два раза больше транспорта, чем обычно. Мы просим всех жителей Екатеринбурга по возможности исключить движение по указанному участку и заранее выбрать другие маршруты", - отметил Яскевич.

Чиновник добавил, что в случае необходимости администрация обратится к помощи инспекторов ГИБДД, чтобы разгрузить наиболее сложные для проезда перекрестки.

Закрывать мост будут в два этапа. С 20 по 23 сентября 2017 года подрядчик переустроит трамвайные пути. В этот период автомобильное движение будет организовано только по одной стороне моста в обоих направлениях. Трамвайное движение будет закрыто. Один маршрут (А) будет отменен, появится два дополнительных маршрута (№12 и №29), еще семь трамваев изменят схемы движения (№3, 5, 7, 21, 23, 27 и 32).

На втором этапе, когда автомобильное движение будет полностью закрыто, дорожники выполнят демонтаж 1/3 части моста, усилят конструкции оставшейся его части, а также переложат газопровод.

Согласно проекту, Макаровский мост расширят с 25 до 50 метров. На новой автомагистрали предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. Посредине пройдет выделенная трамвайная линия, а по бокам - тротуары и велосипедные дорожки. Реконструкцию должны завершить к 2023 году.

Ранее по теме:
Макаровский мост в Екатеринбурге закроют для трамваев
В Екатеринбурге демонтируют Макаровский мост

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×