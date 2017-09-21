×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Участок под "Эрмитаж-Урал" подготовят за 23 миллиона рублейСегодня в 16:58

  • Текст

Старинную постройку снесут.

В Екатеринбурге состоялся аукцион по определению подрядчика, который подготовит территорию под строительство культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Победителем стало ООО "Вирра". Соответствующий документ появился на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Стоимость работ оценена в 23,3 миллиона рублей. Если контракт по каким-либо причинам с компанией заключен не будет, вторым в очереди будет "Гражданстройпроект".

Согласно документам, за указанную сумму подрядчик обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации на внеплощадочные сети, работы по демонтажу зданий и подготовке территории строительства объекта.

В ходе подготовки будет снесено несколько старинных построек, в частности, двухэтажное кирпичное здание фондохранилища Музея изобразительных искусств. Хотя постройка не является памятником культуры, раньше ее обещали сохранить. Сейчас снос подтвердили - там появится новое фондохранилище с элементами стилистики прежнего здания.

Культурно-просветительский центр (КПЦ) "Эрмитаж-Урал" займет две площадки: на Вайнера, 11 и во дворах домов по Вайнера, 16. На первой, где возведут двухэтажный пристрой к существующему зданию галереи, разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства. На второй "пропишутся" реставрационные мастерские и организации, реализующие различные образовательные программы.

В целом на создание КПЦ требуется порядка 600 миллионов рублей, почти половину от этой суммы намечено выделить из федерального бюджета по программе Минкульта РФ.

Ранее по теме:
"Эрмитаж-Урал" начнут строить в 2017 году
В Екатеринбурге ищут подрядчика для "Эрмитажа"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×