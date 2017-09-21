Участок под "Эрмитаж-Урал" подготовят за 23 миллиона рублейСегодня в 16:58
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Старинную постройку снесут.
В Екатеринбурге состоялся аукцион по определению подрядчика, который подготовит территорию под строительство культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Победителем стало ООО "Вирра". Соответствующий документ появился на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Стоимость работ оценена в 23,3 миллиона рублей. Если контракт по каким-либо причинам с компанией заключен не будет, вторым в очереди будет "Гражданстройпроект".
Согласно документам, за указанную сумму подрядчик обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации на внеплощадочные сети, работы по демонтажу зданий и подготовке территории строительства объекта.
В ходе подготовки будет снесено несколько старинных построек, в частности, двухэтажное кирпичное здание фондохранилища Музея изобразительных искусств. Хотя постройка не является памятником культуры, раньше ее обещали сохранить. Сейчас снос подтвердили - там появится новое фондохранилище с элементами стилистики прежнего здания.
Культурно-просветительский центр (КПЦ) "Эрмитаж-Урал" займет две площадки: на Вайнера, 11 и во дворах домов по Вайнера, 16. На первой, где возведут двухэтажный пристрой к существующему зданию галереи, разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства. На второй "пропишутся" реставрационные мастерские и организации, реализующие различные образовательные программы.
В целом на создание КПЦ требуется порядка 600 миллионов рублей, почти половину от этой суммы намечено выделить из федерального бюджета по программе Минкульта РФ.
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