И оплачивать его самим.

Минстрой России запретил администрации Екатеринбурга перекладывать на горожан расходы по освещению дворов. Платить за фонари в темных переулках обязаны городские власти. Это следует из письма замглавы ведомства Андрея Чибиса в ответ на обращение депутата Госдумы Данила Шилкова на имя министра строительства РФ Михаила Меня.

"В соответствии с частью 2 статьи 18 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ)", - говорится в документе.

Стоит напомнить, что летом 2017 года жители одного из кварталов на ЖБИ заметили, что ни одна из ламп во дворе не работает. Выяснилось, что администрация Екатеринбурга постепенно отключает во дворах столбы освещения от электропитания, аргументируя тем, что дворы являются общедомовым имуществом, и обслуживать фонарные столбы должны жители вместе со своими управляющими компаниями.

В УК заявили о том, что чиновники и их не уведомили о своем решении. Представители обслуживающих организаций предположили, что мэрия таким образом избавляется от балласта ради экономии бюджетных средств, передает "Уралинформбюро".

В свою очередь, екатеринбургский депутат Григорий Вихарев добавил, что вопрос из повестки никуда не ушел, и его нужно решать. Ответ Минстроя будет рассмотрен на профильной комиссии в гордуме.

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