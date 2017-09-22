Набор в группы по обучению приостановлен.

Уральский учебно-тренировочный центр (УТЦ) гражданской авиации, расположенный в Кольцово, объявил о приостановке набора новых групп по подготовке авиаперсонала до получения сертификата АУЦ.

"Аварийно-спасательная подготовка, подготовка в области человеческого фактора, авиационный английский теперь стали недоступны для очередного крупного региона России", - прокомментировал "Уралинформбюро" один из пилотов Павел Семченко.

В учебно-тренировочном центре отказались давать пояснения. "Приостановка деятельности - это пока все только слухи. Никаких официальных бумаг нет, поэтому говорить не о чем", - пояснил замдиректора УТЦ по общим вопросам Владимир Плаксин.

Пилоты уверены, что в УТЦ отмалчиваются, поскольку боятся поссориться с Росавиацией, как это произошло с Челябинским летным училищем гражданской авиации.

В конце августа федеральное ведомство издало приказ об аннулировании пилотских удостоверений у 30 выпускников ЧЛУГА в связи с предоставлением "недостоверных данных". Сами выпускники утверждают, что никаких оснований для аннулирования пилотских нет, а Росавиация просто пытается "задушить" частное училище. Подробнее об этом "Уралинформбюро" писало в материале Остались в пролете.

Выпускники ЧЛУГА обратились в суды, чтобы вернуть себе удостоверения. Один из исков на днях был удовлетворен в Иркутске. Пилоты надеются, что это судебное решение станет прецедентом.

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