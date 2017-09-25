×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские мэры будут ловить бездомных собакСегодня в 16:17

  • Текст

За свой счет.

Отлов бродячих животных в городах и селах Среднего Урала будет на контроле региона, а ответственность за нападения собак на жителей – ляжет на власти муниципалитетов. При этом чиновники на местах должны реагировать на каждую жалобу местных жителей.

Такое решение принято 25 сентября на первом осеннем заседании Заксобрания Свердловской области. Таким образом, депутаты одобрили предложение регионального департамента ветеринарии, передает "Уралинформбюро".

Средства на отлов и содержание безнадзорных собак муниципалитеты должны выделять из собственной казны. По крайней мере, траты на эти цели из бюджета области не предусмотрены.

Стоит отметить, что на Среднем Урале участились случаи нападения бродячих собак на местных жителей. Резонансный случай произошел весной 2017 года в деревне Пальмино. Собаки, оставленные владельцами без присмотра, загрызли 7-летнюю девочку.

Ранее по теме:
С владельцев загрызших 7-летнюю свердловчанку псов требуют 3 миллиона
Суд над владельцами собак-убийц стартует 30 августа в Тавде

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×