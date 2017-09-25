Власти вернут Нижнему Тагилу чистую водуСегодня в 17:06
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В 2018 году.
В поселке Черноисточинск в 2018 году проведут капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водохранилище. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департамент информационной политики Свердловской области.
Ремонт – часть плана экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Водоемы – источники питьевой воды Нижнего Тагила.
Стоит напомнить, в августе 2016 года жители близлежащих населенных пунктов пожаловались на мор рыбы и на плохое качество питьевой воды. После проверки прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения воды. В связи с этим межведомственная комиссия утвердила план по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ.
В рамках плана в сентябре 2017 года в Черноисточинское водохранилище выпустили 2 500 карпов. Рыбы повысят качество воды и улучшат санитарно-экологического состояния водоема. Кроме того, в поселке Черноисточинский осматривают земельные участки в границе водоохранной зоны. Владельцы, сбрасывающие сточные воды, привлечены к ответственности. Проезд автотранспорта в водоохранную зону водохранилищ ограничен.
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