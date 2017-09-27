Как того требует Минстрой РФ.

Спор между екатеринбургскими и федеральными чиновникам на тему того, кто должен платить за освещение во дворах, рискует затянуться на недели и даже месяцы. Пока точка не поставлена все больше дворов в столице Среднего Урала погружается в темноту.

26 сентября мэрия Екатеринбурга выступила с официальным сообщением о том, что расходы за освещение на территориях многоквартирных домов должны нести собственники.

"Согласно пункту 4 части 1 статьи 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок с расположенными на нем элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты", - говорится в сообщении.

В документе уточняется, что состав платы за жилое помещение включает в себя, в том числе расходы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. "Таким образом, электроэнергия, потребленная на освещение придомовой территории, должна оплачиваться собственниками помещений в многоквартирном доме", - делают вывод в администрации Екатеринбурга.

Сообщение мэрии стало своеобразным ответом на ранее озвученную позицию федерального Минстроя. Как следует из письма замглавы ведомства Андрея Чибиса (в ответ на обращение депутата Госдумы Данила Шилкова), платить за работу фонарей в темных переулках обязаны городские власти.

"В соответствии с частью 2 статьи 18 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ)", - говорится в ответе министерства.

Как сообщил "Уралинформбюро" Данил Шилков, он намерен и дальше заниматься этим вопросом: "Буду снова обращаться к Чибису".

В свою очередь, екатеринбургский депутат Григорий Вихарев заявил, что вопрос с освещением будет обсуждаться на профильной комиссии в гордуме: "Моя позиция неизменна - это неправильно менять ритм жизни горожан и вменять им дополнительную финансовую нагрузку в виде платежей за свет и, тем более, за опоры, которые годами содержались ненадлежащим образом. Помимо дополнительной финансовой нагрузки это еще и вопрос безопасности".

Народный избранник добавил, что намерен действовать разумно и корректно: "Не надо сразу бежать в прокуратуру. Для поэтапности действий, легитимности процесса, мы обратимся в профильную комиссию, а представители администрации сообщат свою позицию. Я убежден, что присоединятся и другие депутаты. Это происходит не только в рамках Кировского района, но и всего города, что свидетельствует о неком резонансе в обществе".

Между тем, городские чиновники уже продемонстрировали готовность к некоторым "отступлениям от правил". Как рассказал в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" 25 сентября 2017 года вице-мэр Владимир Гейко , администрация готова рассматривать каждый "спорный случай". Если, например, прожекторы освещают общий тротуар или дорогу к детсаду или школе, муниципалитет готов взять расходы на себя.

"Если это дворовая территория, то освещение должны оплачивать собственники, но, если есть прохождение сетей или фонарь над тротуаром общего пользования, возможно, это обязанность "Горсвета", — пояснил Гейко.

Стоит напомнить, что летом 2017 года жители одного из кварталов на ЖБИ заметили, что ни одна из ламп во дворе не работает. Выяснилось, что администрация Екатеринбурга постепенно отключает во дворах столбы освещения от электропитания, аргументируя это тем, что дворы являются общедомовым имуществом, и обслуживать фонарные столбы должны жители вместе со своими управляющими компаниями.

Ранее по теме:

Екатеринбургских чиновников обязали вернуть свет во дворы

Скандал с фонарными столбами в Екатеринбурге докатился до Москвы