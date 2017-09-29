По аннулированию пилотского.

Второй выпускник Челябинского летнего училища гражданской авиации (ЧЛУГА) Роман Волков одержал победу в тяжбе с Росавиацией. Заседание состоялось 28 сентября 2017 года в центральном районном суде столицы Южного Урала. Вердикт отменяет приказ Росавиации об аннулировании свидетельства авиационного персонала в части, касающейся истца.

"Это первая победа. В суде представитель Росавиации сказал, что, как только решение вступит в законную силу, будет подана апелляция", - пояснил "Уралинформбюро" Роман Волков, который до лишения сертификата работал пилотом в авикомпании "СКОЛ".

Летом 2017 года Росавиация издала приказы об аннулировании пилотских удостоверений у 30 пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России. Официальная причина - "предоставление недостоверных данных". Однако летчики подозревают, что федеральное агентство попросту задалось целью "задушить" частное училище.

Выпускники ЧЛУГА обратились в суды, чтобы вернуть себе пилотские удостоверения. Было подано несколько индивидуальных исков и один коллективный - в Бабушкинский суд Москвы. Первый суд состоялся в Иркутске 22 сентября. Тогда пилот также одержал победу.

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