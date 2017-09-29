Второй выпускник ЧЛУГА выиграл суд у Росавиации28 сентября в 18:31
- Текст
По аннулированию пилотского.
Второй выпускник Челябинского летнего училища гражданской авиации (ЧЛУГА) Роман Волков одержал победу в тяжбе с Росавиацией. Заседание состоялось 28 сентября 2017 года в центральном районном суде столицы Южного Урала. Вердикт отменяет приказ Росавиации об аннулировании свидетельства авиационного персонала в части, касающейся истца.
"Это первая победа. В суде представитель Росавиации сказал, что, как только решение вступит в законную силу, будет подана апелляция", - пояснил "Уралинформбюро" Роман Волков, который до лишения сертификата работал пилотом в авикомпании "СКОЛ".
Летом 2017 года Росавиация издала приказы об аннулировании пилотских удостоверений у 30 пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России. Официальная причина - "предоставление недостоверных данных". Однако летчики подозревают, что федеральное агентство попросту задалось целью "задушить" частное училище.
Выпускники ЧЛУГА обратились в суды, чтобы вернуть себе пилотские удостоверения. Было подано несколько индивидуальных исков и один коллективный - в Бабушкинский суд Москвы. Первый суд состоялся в Иркутске 22 сентября. Тогда пилот также одержал победу.
Ранее по теме:
Выпускник ЧЛУГА победил в тяжбе с Росавиацией
Остались в пролете
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
28 сентября в 19:55
Арендные дома в Тюмени построят в рамках концессии
По указу президента.28 сентября в 19:53
Mitsubishi отзывает более 108 тысяч неисправных машин в России
С дефектными подушками безопасности.28 сентября в 19:41
"Добрыня" защитит от китайского Tmall
Российских производителей.28 сентября в 19:10
ИГ заявило о гибели российского военного
И пленении еще двух.28 сентября в 18:53
В Челябинске в ДТП с такси пострадал 13-летний школьник
И мужчина.28 сентября в 18:38
"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой
На десятки лет?28 сентября в 18:37
На Среднем Урале ищут сбежавшего из колонии Штырхуна
С иероглифом на руке.28 сентября в 18:35
New Stream Group вошла в десятку лидеров нефтегазовой отрасли России
По объему реализации.28 сентября в 18:35
Тюменцы ездят по лучшим в России дорогам
А махачкалинцы - по самым убитым.28 сентября в 18:31
Второй выпускник ЧЛУГА выиграл суд у Росавиации
По аннулированию пилотского.28 сентября в 18:26
Южноуральские застройщики ответят перед губернатором Дубровским
За вырубку зеленых насаждений.28 сентября в 18:16
ЖКХ-компании России ждут на второй workshop "Е-Консалт" в Екатеринбурге
Он пройдет 17 ноября.28 сентября в 18:15
Екатеринбургская Сортировка осталась без тепла
Виноваты дырявые трубы.28 сентября в 18:13
А орешки не простые: за нарко-начинку тюменец сядет на 8 лет
Он пытался передать спайс в колонию.28 сентября в 18:11
В России насчитали 182 тысячи долларовых миллионеров
И их становится больше.
Главные новости
- 28 сентября в 18:38"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой
- 28 сентября в 18:31Второй выпускник ЧЛУГА выиграл суд у Росавиации
- 28 сентября в 16:16Депутаты Нижнего Тагила "прокатили" Носова с комиссиями
- 28 сентября в 14:08Владельцы "ВИМ-авиа" скрылись от уголовного преследования
- 28 сентября в 12:11AZUR air собрала "паровозик задержек" в Екатеринбурге
Аналитика
"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой
На десятки лет?
"Черная дыра" в треугольнике Чернина
Новый этап расследования "Уралинформбюро".
Без средств к переселению
В "медной" столице.