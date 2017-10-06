В Югре умерла пострадавшая в ДТП с поездомСегодня в 12:14
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Родом с Южного Урала.
Вечером 4 октября в больнице Нижневартовска скончалась еще одна пострадавшая при столкновении грузовика с поездом. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации города.
Медики оказали женщине всю необходимую помощь, но по их словам, она получила травмы, несовместимые с жизнью. Погибшая - жительница Челябинской области. Ее родственники живут и работают в Нижневартовске. Все остальные пострадавшие в аварии уже выписаны из больницы.
ДТП случилось 9 сентября на 17 километре автомобильной дороги Нижневартовск - Мегион. На Мыхпайском переезде грузовик врезался в движущийся поезд "Адлер -Нижневартовск". Причины аварии выясняют следователи.
Травмы получили 20 человек. Все они были доставлены в больницу, где через неделю скончался один из пострадавших. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Стоит отметить, похожая авария произошла в ночь на 6 октября во Владимирской области. Поезд "Санкт-Петербург – Нижний Новгород" протаранил заглохший на переезде автобус. Погибли 16 человек.
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