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Черноисточинский пруд в Тагиле вновь окрасился в зеленый цветСегодня в 10:04

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И вода, и берег.

Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле вновь окрасился в зеленый цвет. Фотографиями с места поделился руководитель движения "Экоправо" Андрей Волегов.

"Зеленые волны пучины "морской", так хлещут о берег, что Ой-ё-ё-ёй! Черноисточинский пруд Свердловской области, на плотине, сегодня", - подписал разноцветные снимки общественник (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).


Фото: Андрей Волегов

По его словам, аналогичные бирюзовые берега наблюдались в октябре 2015 года.

"Тогда октябрь тоже был прохладным. Скорее всего, бурное цветение сине-зеленых водорослей связано с природными процессами. Циклы цветения приходятся на это время", - рассказал Волегов "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что один из двух питьевых прудов Нижнего Тагила регулярно окрашивается в зеленый цвет. Катастрофическая ситуация сложилась во время жаркого лета 2016 года: пруд усеяли мертвая рыба и опасные зеленые водоросли (они же цианобактерии).

Тогда местные власти объявили о разработке концессионного соглашения об объектах водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила, куда должен был войти план мероприятий по модернизации Черноисточинского гидроузла.

Однако за прошедший год, после создания комплексного плана, удалось реализовать только одно мероприятие – восстановить дамбу.

"И то особой роли она не играет, поскольку до конца не доведена. Администрация обещает к концу года заключить концессионное заключение. Даже если так, то, пока разыграют конкурс, проведут исследования и сделают заключение, пройдет еще полтора-два года. Остается надеяться, что такого жаркого лета, как в 2016 году, не будет, а значит, не будет и кризисных явлений", - добавил Андрей Волегов.

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