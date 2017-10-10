×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Удалившая грудь екатеринбурженка написала заявление в полициюСегодня в 10:31

  • Текст

На работников опеки.

Екатеринбурженка Юлия Савинковских, лишившаяся приемных детей после операции по удалению груди, написала заявление в полицию на представителей органов опеки. Об этом "Уралинформбюро" сообщила сама заявительница.

Юлия заявила, что сотрудники опеки незаконно проникли в ее дом, пользуясь служебным положением и доверием женщины. Кроме того, оказали на приемную мать психологическое давление, угрожали и вели незаконную съемку. Кроме того, по ее словам, работники органов пытались похитить медицинский документ из больницы, где Юлия делала операцию.

"Заявление передано в отдел по делам несовершеннолетних. Сейчас ведется проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", – сообщили корреспонденту агентства в полиции.

Стоит напомнить, в августе 2017 года органы опеки забрали у Савиновских двух детей, которые жили с приемными родителями уже несколько лет. По мнению властей, Юлия собралась сменить пол: удалила грудь, вела блог от имени трансгендера. Это и стало причиной для изъятия детей из семьи.

Юлия подала заявление на органы опеки, но 21 сентября Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отклонил ее иск. Произошедшее вызвало общественный резонанс. На сторону Савиновских встали депутаты и знаменитости. Для юридического завершения дела 5 октября органы опеки через суд хотели расторгнуть договор о приемной семье. Но суд приостановил производство по делу до вступления в силу или обжалования предыдущего решения.

Ранее по теме:
Удалившая грудь екатеринбурженка сохранила приемных детей
Судьбу приемных детей удалившей грудь екатеринбурженки решат 5 октября

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×