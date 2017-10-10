На работников опеки.

Екатеринбурженка Юлия Савинковских, лишившаяся приемных детей после операции по удалению груди, написала заявление в полицию на представителей органов опеки. Об этом "Уралинформбюро" сообщила сама заявительница.

Юлия заявила, что сотрудники опеки незаконно проникли в ее дом, пользуясь служебным положением и доверием женщины. Кроме того, оказали на приемную мать психологическое давление, угрожали и вели незаконную съемку. Кроме того, по ее словам, работники органов пытались похитить медицинский документ из больницы, где Юлия делала операцию.

"Заявление передано в отдел по делам несовершеннолетних. Сейчас ведется проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", – сообщили корреспонденту агентства в полиции.

Стоит напомнить, в августе 2017 года органы опеки забрали у Савиновских двух детей, которые жили с приемными родителями уже несколько лет. По мнению властей, Юлия собралась сменить пол: удалила грудь, вела блог от имени трансгендера. Это и стало причиной для изъятия детей из семьи.

Юлия подала заявление на органы опеки, но 21 сентября Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отклонил ее иск. Произошедшее вызвало общественный резонанс. На сторону Савиновских встали депутаты и знаменитости. Для юридического завершения дела 5 октября органы опеки через суд хотели расторгнуть договор о приемной семье. Но суд приостановил производство по делу до вступления в силу или обжалования предыдущего решения.

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