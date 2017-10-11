Избитым в Турции уральцам отказали в рассмотрении жалобСегодня в 11:15
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В турфирме.
Турагентство "Анекс Магазин Мегион" отказало в рассмотрении жалобы жителям Верхней Пышмы, избитым в Турции. Об этом говорится в ответном письме на претензию туристов (копия есть в редакции), передает "Уралинформбюро".
В организации пояснили, что направили запросы в отель Azura Deluxe Resort & Spa Hotel и в принимающую компанию "Anex Tourism Worldwide DMSS". Сведения, которые они получили в ответах на часть запросов, не совпадают и противоречат тому описанию конфликта, которые привели уральцы в своей жалобе.
"С учетом этого мы не можем пока рассмотреть жалобу по существу", - говорится в ответе.
В турагентстве добавили, что при получении всех ответов на запросы сообщат позицию по данному инциденту.
Напомним, что конфликт в отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel произошел 24 сентября 2017 года. По словам уральцев, они хотели оставить жалобу на бармена отеля, который из-за неприязни к русским отказался обслуживать молодых людей. Тот в ответ начал распускать руки, завязалась драка.
Пострадавшие в турецком городе Авсалларе уральцы написали заявление в полицию Верхней Пышмы. В полиции подтвердили факт обращения пострадавших с заявлением.
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