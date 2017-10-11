Уральский ученый ответит за всю аграрную науку РФСегодня в 12:52
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В РАН.
Бывший ректор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Ирина Донник, избранная вице-президентом Российской академии наук, будет отвечать за аграрную науку страны. Об этом стало известно в ходе первого заседания обновленного президиума РАН, где огласили обязанности всех 11 вице-президентов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
"На сегодняшний день планы серьезные. Мне предстоит участвовать в реализации основных направлений стратегии научно-технического развития России, развивать фундаментальную науку, способствовать проведению перспективных научных исследований, взаимодействовать с министерством сельского хозяйства РФ и различными научными организациями", – рассказала экс-ректор УрГАУ.
Ирина Донник была избрана вице-президентом РАН 1 октября 2017 года. С назначением ее поздравил губернатор региона Евгений Куйвашев, который выразил уверенность, что на новом посту академик продолжит дальнейшее продвижение научных направлений и школ УрО РАН.
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