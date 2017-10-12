И поможет с выплатой компенсаций.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вступился за права участников долевого строительства. 12 октября он подписал постановление о создании Фонда защиты прав дольщиков. Организация будет помогать с завершением строительства проблемных домов или возмещением денег, которые вложили дольщики, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, который размещен на официальном портале правительства страны, в Фонде будут храниться обязательные отчисления застройщиков, которые привлекают деньги участников долевки.

"Задача этой компании – сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства. Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если застройщик обанкротился и при этом застройщик уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд", - пояснил Медведев.

При принятии решения о компенсации или помощи в строительстве будут учитываться степень готовности недостроя, сумма предоставляемых денег и сроки, необходимые для завершения строительства. Учтут также количество заключенных договоров с дольщиками и число жилых и нежилых помещений, не обремененных правами третьих лиц.

Помимо этого правительство утвердило порядок возмещения денег обманутым дольщикам. Выплата по договорам участия в долевом строительстве будет производиться, если застройщика признает банкротом Арбитражный суд. Решение о получении такого возмещения будет принимать собрание участников долевого строительства.

"На рынке долевого строительства нужно наводить порядок. Далеко не все ранее принятые законы действуют так, как следовало бы. Само понятие "обманутый дольщик" должно остаться в прошлом", - заявил глава кабмина.

Стоит отметить, что в Свердловской области создан реестр "кинутых" дольщиков и пайщиков. Решения принимаются по каждой проблемной стройплощадке в индивидуальном порядке. В регионе насчитывается около двух десятков объектов незавершенного строительства. "Разруливать" ситуацию глава региона Евгений Куйвашев поручил первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову.

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