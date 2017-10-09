"ВИМ-Авиа" поднимет до небес цены на путевкиСегодня в 09:31
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В Турцию и Крым.
Туры в Крым и Турцию следующим летом могут подорожать на 20% из-за банкротства "ВИМ-Авиа". Цены заметно вырастут и на других направлениях, где компания обслуживала ощутимую часть перевозок – это Греция и Кипр, пишут "Ведомости".
В чартерных перевозках "ВИМ-Авиа" занимала 15% рынка – для одной авиакомпании это много, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По данным Росавиации, за январь – август 2017 год пассажироперевозки "ВИМ-Авиа" выросли на 31% по сравнению с тем же периодом 2016 года и достигли 1,8 миллиона пассажиров. По словам экспертов, на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов по такой цене, как "ВИМ-Авиа".
Тем временем правительство намерено изменить методы проверки авиакомпаний. Росавиация пересмотрит требования к воздушным перевозчикам и ликвидирует неактуальные, а также проведет профилактику нарушений авиакомпаний, ориентируясь на снижение ущерба, передает "Уралинформбюро".
Росавиацию включили в перечень ведомств, участвующих в реализации программы по реформе контроля и надзора из-за ситуации с "ВИМ-Авиа". Об этом пишут "Известия", ссылаясь на министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
"Это связано с ситуацией, которая сегодня сложилась в авиационной отрасли. Речь идет о необходимости внедрения лучших практик риск-ориентированного подхода, профилей риска. Ситуацию с "ВИМ-Авиа" вы все знаете. Поэтому для ее исправления мы будем заниматься в том числе и совершенствованием работы Росавиации", - пояснил чиновник.
Проверяемые объекты будут разделяться на шесть категорий опасности: объекты первых трех классов риска будут проверять регулярно, предприятия среднего и умеренного риска - не чаще одного раза в период, предусмотренный конкретным видом госконтроля. Объекты шестого класса опасности освободят от плановых проверок.
Стоит отметить, "ВИМ-Авиа" в конце сентября, после многочисленных задержек рейсов и накопления долгов за топливо, признала, что больше не может продолжать свою деятельность. Прекратить перевозку пассажиров регулярных рейсов авиакомпания планировала 16 октября.
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