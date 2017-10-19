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Учитель расскажет в Екатеринбурге о "Матильде"Сегодня в 17:49

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Вопреки наездам.

Режиссер Алексей Учитель лично представит екатеринбуржцам свой нашумевший фильм "Матильда".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Ельцин-Центра", Учитель пообщается с горожанами и ответит на их вопросы в рамках показа картины, который состоится 9 ноября в кино-конференц-зале.

Несмотря на то, что общероссийская премьера "Матильды" состоится 26 октября 2017 года, фильм стал одним из самых нашумевших в истории отечественного кинематографа. Обсуждение картины длится больше года: одни ее поддерживают, другие выступают против и требуют запретить к показу.

Самым ярым противников "Матильды" можно назвать депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую. За неполный год она направила в Генпрокуратуру 43 обращения, касающихся фильма. Кроме того, в преддверии выхода картины в прокат патриарху Кириллу поступило 100 тысяч обращений от людей, "оскорбленных идеей фильма".

В Екатеринбурге в начале сентября 2017 года произошла своя история. 39-летний житель Ирбита в прямом смысле наехал на "Матильду" – он протаранил на УАЗе киноконцертный зал "Космос", после чего вышел из авто и поджег его. Ущерб от поджога составил 20 миллионов рублей. По словам уральца, таким образом он выступил против показа кинофильма.

Стоит напомнить, что в основу сюжета "Матильды" положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Скандал разгорелся из-за того, что верующие сочли образ царя, вступающего в интимную связь с танцовщицей, неподобающим для святого (он был канонизирован РПЦ в 2000 году как страстотерпец).

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