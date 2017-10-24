×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новиков слукавил о снятии ареста с земель "Бухты Квинс"Сегодня в 10:27

Нечаянно?

В следственном комитете заявили, что суд не снимал арест с земельных участков в "Бухте Квинс", принадлежащих шансонье Александру Новикову. Бард неправильно интерпретировал решение суда.

"Это тот самый случай, когда желаемое выдается за действительное. На самом деле суд просто признал необоснованным постановление следователя, которым ранее было отказано Новикову в удовлетворении его ходатайства о снятии ареста с земельного участка. Таким образом, по сути, суд предложил следствию вновь вернуться к рассмотрению указанного ходатайства", - пояснил "Уралинформбюро" руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Алексей Шмаков.

О том, что с его земель сняли арест, радостный бард сообщил в понедельник на своей странице в Facebook. Он выразил уверенность в том, что "вводу домов в эксплуатацию ничто не должно препятствовать".

Следует напомнить, что наделы были арестованы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, по которому обвиняемыми проходят Новиков, его бизнес-партнер Михаил Шилиманов и директор ООО "Светояр" Лариса Ассонова. Как полагает следствие, троица присвоила средства пайщиков "Бухты Квинс". Ущерб оценивают в 50 миллионов рублей.

Ранее по теме:
В "Бухте Квинс" сняли арест с земель
Следователи отпустили Новикова в Москву

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
пусть копают следователи до самого дна, чтобы вывести этого худурку на чистую воду Сегодня в 11:19

Дак может следователи ещё что накопают?

ответить
вопросы от народа! Сегодня в 11:20

Пусть ещё следователи разберутся, а на каком основании те земли были отданы этому худурке?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Бухта Новикова»

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×