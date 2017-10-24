Нечаянно?

В следственном комитете заявили, что суд не снимал арест с земельных участков в "Бухте Квинс", принадлежащих шансонье Александру Новикову. Бард неправильно интерпретировал решение суда.

"Это тот самый случай, когда желаемое выдается за действительное. На самом деле суд просто признал необоснованным постановление следователя, которым ранее было отказано Новикову в удовлетворении его ходатайства о снятии ареста с земельного участка. Таким образом, по сути, суд предложил следствию вновь вернуться к рассмотрению указанного ходатайства", - пояснил "Уралинформбюро" руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Алексей Шмаков.

О том, что с его земель сняли арест, радостный бард сообщил в понедельник на своей странице в Facebook. Он выразил уверенность в том, что "вводу домов в эксплуатацию ничто не должно препятствовать".

Следует напомнить, что наделы были арестованы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, по которому обвиняемыми проходят Новиков, его бизнес-партнер Михаил Шилиманов и директор ООО "Светояр" Лариса Ассонова. Как полагает следствие, троица присвоила средства пайщиков "Бухты Квинс". Ущерб оценивают в 50 миллионов рублей.

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