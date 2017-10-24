Занимающихся реабилитацией наркоманов.

Общественные организации, занимающиеся реабилитацией наркозависимых, должны теснее сотрудничать с региональной властью. Об этом полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил 24 октября на тематическом окружном совещании, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Взаимодействие подразумевает включение подобных НКО в специальные реестры, что позволяло бы контролировать их работу. А общественные организации получали бы материальную поддержку из регионального бюджета.

По словам Холманских, нужно тщательнее проверять НКО, подавшие заявки на вступление в реестр, и не ослабевать контроль над уже стоящими в списке за субсидиями.

"На теме борьбы с наркоманией кое-кто пытается нажить политический капитал, а иногда даже легализовать криминальные практики. Нередко под видом реабилитации наркозависимых проводится вербовка адептов деструктивных организаций - в данном случае форму одной психический зависимости пытаются заменить другой, не менее разрушительной для личности. Поэтому сотрудничество с общественными организациями в столь специфической сфере требует внимательного и тщательного подхода. Здесь, как говорится, нужно уметь отличать овнов от козлищ", - пояснил полпред.

Тему окружного совещания, в котором приняли участие представители Генпрокуратуры в УрФО, ГУ МВД по региону и заместители губернаторов уральских субъектов, Игорь Холманских назвал "социально важной". Он подчеркнул, что создание реестров НКО, которые занимаются профилактикой и лечением наркомании – это одно из поручений президента Владимира Путина, данное в 2015 году.

На территории Уральского федерального округа в реестре числится 19 общественных организаций. 7 из них находятся в Свердловской области, 5 – в Челябинской, 4 – в Югре, 2 – в Тюменской области и 1 – на Ямале. В числе отстающих оказалось Зауралье: документы, необходимые для создания реестра, в Курганской области закончили оформлять только в августе 2017 года.

По данным начальника управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Юрия Турыгина, в округе отмечается рост преступлений, связанных с распространением и употреблением запрещенных веществ. Кроме того, число вставших на учет в наркодиспансеры за год выросло на 5 000 человек – до 28 000 пациентов, а смертность от наркотиков в среднем увеличилась в 1,5 раза.

По словам экспертов, с каждым годом наркомания на Урале молодеет, потому НКО следует ориентироваться не только на ее лечение, но и на профилактику.

Полпред подчеркнул, что реестры некоммерческих организаций - борцов со смертельно опасными привычками населения региональным властям в 2018 году надо пополнять активнее.

Стоит отметить, что ранее на Среднем Урале войну наркомании и пьянству на селе объявило НКО, принадлежащее фермеру Василию Мельниченко, который любит задавать вопросы Владимиру Путину. Весной текущего года на его проект "От трезвой деревни - к непьющей стране" из фонда президентских грантов было выделено 1,7 миллиона рублей.

Впрочем, при всех доводах о "молодеющей" наркомании тема ее профилактики была не так уж и широко представлена на завершившемся в октябре 2017 года конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям для реализации проектов по работе с молодежью в Свердловской области. Подробнее об итогах конкурса можно прочитать в материале "Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем".