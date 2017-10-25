"Он трогал меня сзади".

Американская актриса Хезер Линд обвинила экс-президента США Джорджа Буша-старшего в том, что он, будучи прикованным к инвалидному креслу, приставал к ней. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram, передает "Уралинформбюро".

По ее словам, сексуальные домогательства имели место быть 4 года назад на фотосессии, посвященной премьере сериала "Поворот: Шпионы Вашингтона". "Он не пожал мне руку. Сидя в коляске, он потрогал меня сзади, при этом его жена Барбара Буш стояла рядом. Он рассказал мне грязную шутку. А затем, когда нас начали фотографировать, вновь дотронулся до меня. Барбара закатила глаза, будто говоря "только не опять", - написала актриса в блоге.

Впрочем, через несколько часов после публикации Линда удалила запись без объяснения причин.

Представители Джорджа Буша-младшего извинились за произошедшее. "Президент Буш никогда бы ни при каких обстоятельствах умышленно никого не огорчил, и он искренне извиняется, если его попытка пошутить обидела госпожу Линд", - цитирует их заявление Daily Mail.

Стоит напомнить, что ранее в домогательствах был обвинен известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Его жертвами стали подчиненные и актрисы, среди которых Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Роуз Макгоуэн. Вслед за ним обвинениям подвергся американский режиссер Джеймс Тобэк. 38 девушек заявили о том, что пострадали от его домогательств.

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