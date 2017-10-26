Силовиков и чиновников.

Министерство внутренних дел России ужесточит контроль за деятельностью и финансированием реабилитационных центров для наркозависимых. Учреждения по всей стране ждут внеплановые проверки межведомственных комиссий, передает "Уралинформбюро".

Внимание на их работу силовики и чиновники обратили после смерти актера Дмитрия Марьянова, который проходил лечение в одном из подмосковных частных центров. А соответствующее решение было принято на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК). В мероприятии приняли участие представители МВД РФ, Минздрава, МЧС, Роспотребнадзора и Росздравнадзора, пишет Life.ru.

Уточняется, что полицейские помогут надзорным гражданским ведомствам выявить организации, оказывающие реабилитационные услуги без необходимых разрешений и лицензий. Кроме того, принято решение попросить правоохранителей взять под контроль расходование бюджетных средств частными реабилитационными центрами, которые работают с муниципальными и региональными программами софинансирования реабилитационных программ для наркозависимых.

Стоит отметить, что речь об общественных организациях, занимающихся реабилитацией наркозависимых, на днях шла в резиденции полпреда президента РФ в УрФО. По словам Игоря Холманских, эти НКО должны теснее сотрудничать с региональной властью. Взаимодействие подразумевает включение организаций в специальные реестры, что позволяло бы контролировать их работу.

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