И собирают подписи под петицией.

Жители Екатеринбурга требуют сменить директора ЦПКиО им. Маяковского. Соответствующая петиция появилась в Интернете 25 октября. Обращение адресовано администрации города и главе гордумы, передает "Уралинформбюро".

"Два года, с ноября 2015 года, пост директора Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга занимает Роман Шадрин. Под его руководством парк фактически деградирует. Из места отдыха и развлечений для жителей и гостей города парк превращается в дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство, больше похожее на дикий пустырь, а не на рекреацию. Если Екатеринбург стремится к статусу глобального города, то наш ЦПКиО тянет его в обратную сторону, парк остается провинциальным и убогим, на десятки лет отставшим от своего времени", - отмечает автор петиции Александр Якубов.

В обращении подчеркивается, что парку необходим талантливый, смелый и образованный человек, который "возглавит команду единомышленников, способных начать перемены и подключить к ним горожан, в том числе и на альтруистической основе".

"Нынешний директор - Роман Шадрин не является специалистом в сфере культуры и отдыха, его главные заслуги — участие в боевых действиях в Чечне и на Донбассе. Кажется нелепым, что человек, ничего не понимающий в современной досуговой и спортивной культуре, стал руководителем одного из ключевых учреждений культуры Екатеринбурга", - заключает Якубов.

Авторы обращения рассчитывают, что нового директора ЦПКиО выберут открытым конкурсом.

Под петицией на момент написания материала подписались более 140 горожан. Большинство из них сетуют, что перестали ходить в парк из-за его нынешнего состояния. "Раньше очень любили бывать в этом парке, а теперь такое впечатление, что сознательно поощряется запустение, чтоб под снос, чтоб не жалко было", - предположил екатеринбуржец Антон Тропин.

Стоит отметить, что к ЦПКиО неоднократно оказывался в неприятных историях. Так, в прошлом году выяснилось, что там вопреки законодательству торгуют пивом. Приостановили продажу пенного только после представления от прокуратуры.

А в октябре 2017-го вдруг выяснилось, что в парке культуры и отдыха нельзя фотографироваться. Информация об этом через СМИ дошла до все той же прокуратуры, которая решила провести соответствующую проверку. После этого администрация ЦПКиО отменила запрет и даже объявила фотоконкурс "Осень в парке".

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