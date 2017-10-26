"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиОСегодня в 14:38
- Текст
И собирают подписи под петицией.
Жители Екатеринбурга требуют сменить директора ЦПКиО им. Маяковского. Соответствующая петиция появилась в Интернете 25 октября. Обращение адресовано администрации города и главе гордумы, передает "Уралинформбюро".
"Два года, с ноября 2015 года, пост директора Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга занимает Роман Шадрин. Под его руководством парк фактически деградирует. Из места отдыха и развлечений для жителей и гостей города парк превращается в дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство, больше похожее на дикий пустырь, а не на рекреацию. Если Екатеринбург стремится к статусу глобального города, то наш ЦПКиО тянет его в обратную сторону, парк остается провинциальным и убогим, на десятки лет отставшим от своего времени", - отмечает автор петиции Александр Якубов.
В обращении подчеркивается, что парку необходим талантливый, смелый и образованный человек, который "возглавит команду единомышленников, способных начать перемены и подключить к ним горожан, в том числе и на альтруистической основе".
"Нынешний директор - Роман Шадрин не является специалистом в сфере культуры и отдыха, его главные заслуги — участие в боевых действиях в Чечне и на Донбассе. Кажется нелепым, что человек, ничего не понимающий в современной досуговой и спортивной культуре, стал руководителем одного из ключевых учреждений культуры Екатеринбурга", - заключает Якубов.
Авторы обращения рассчитывают, что нового директора ЦПКиО выберут открытым конкурсом.
Под петицией на момент написания материала подписались более 140 горожан. Большинство из них сетуют, что перестали ходить в парк из-за его нынешнего состояния. "Раньше очень любили бывать в этом парке, а теперь такое впечатление, что сознательно поощряется запустение, чтоб под снос, чтоб не жалко было", - предположил екатеринбуржец Антон Тропин.
Стоит отметить, что к ЦПКиО неоднократно оказывался в неприятных историях. Так, в прошлом году выяснилось, что там вопреки законодательству торгуют пивом. Приостановили продажу пенного только после представления от прокуратуры.
А в октябре 2017-го вдруг выяснилось, что в парке культуры и отдыха нельзя фотографироваться. Информация об этом через СМИ дошла до все той же прокуратуры, которая решила провести соответствующую проверку. После этого администрация ЦПКиО отменила запрет и даже объявила фотоконкурс "Осень в парке".
Ранее по теме:
Запрет на съемку в парке Маяковского обернулся фотоконкурсом
Парк культуры без пива на отдыхе
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:59
Пьяная беременная вспорола себе живот
В Актау.Сегодня в 14:56
Всем "Соли" не видать: приезд Собчак в Екатеринбург вызвал ажиотаж
Организаторы опасаются, что всем не хватит места.Сегодня в 14:38
Пермяк зарезал сына и свалил вину на хулиганов
Решается вопрос об аресте.Сегодня в 14:38
"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО
И собирают подписи под петицией.Сегодня в 14:29
В центре Бишкека зарезали сотрудника милицици
Накануне свадьбы.Сегодня в 14:20
Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушке
Его признали невменяемым.Сегодня в 14:09
В Тюмени чествовали губернаторских стипендиатов
Именные выплаты получают почти 90 человек.Сегодня в 13:47
Стены Эрмитажа изменили цвет
В честь 100-летия революции.Сегодня в 13:30
Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов
Где фермеры возьмут деньги?Сегодня в 13:28
РМК защитила дробилки в Оренбуржье от повреждений
Обновив металлодетектор.Сегодня в 13:11
Облсуд смягчил приговор главе Кетовского района
Но не уменьшил штраф.Сегодня в 13:09
Уральские росгвардейцы взбодрятся кофе на 18 миллионов рублей
По 2 тысячи за кило.Сегодня в 13:07
В Нижнесергинском районе не могут отремонтировать "дорогу преткновения"
И закрывали, и штрафовали.Сегодня в 13:01
В "Газпром добыча Ямбург" определили обладателей именных стипендий
Среди студентов-отличников.Сегодня в 12:51
Ямалец избил до смерти собутыльника
И продолжил пить.
Главные новости
- Сегодня в 14:38"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО
- Сегодня в 14:20Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушке
- Сегодня в 13:30Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов
- Сегодня в 12:46Мэрия Екатеринбурга потратит почти 10 миллионов на ноутбуки и телефоны
- Сегодня в 10:50Сломанные ребра, раздробленные пальцы: подробности смерти задержанного в Нижнем Тагиле
Аналитика
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.