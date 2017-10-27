Актер скончался от обильной кровопотери.

Актер Дмитрий Марьянов скончался от обильной кровопотери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заключение экспертов.

"Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря", - написано в документе. Таким образом, тромбофлебит стал лишь катализатором.

Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября. Утром, находясь в частной клинике, он пожаловался на боль в ноге. Однако, по данным телеканала, его жалобы приняли за попытки пациента с зависимостью покинуть заведение и не доставили к специалистам вовремя.

По факту гибели актера расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", после смерти актера в учреждениях, оказывающих помощь зависимым людям, пройдут внеплановые межведомственные проверки.

Ранее по теме:

Оторвавшийся тромб погубил актера Марьянова

После смерти Марьянова центры реабилитации наркоманов ждут проверки