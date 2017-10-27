Названа причина смерти Дмитрия МарьяноваСегодня в 09:19
- Текст
Актер скончался от обильной кровопотери.
Актер Дмитрий Марьянов скончался от обильной кровопотери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заключение экспертов.
"Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря", - написано в документе. Таким образом, тромбофлебит стал лишь катализатором.
Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября. Утром, находясь в частной клинике, он пожаловался на боль в ноге. Однако, по данным телеканала, его жалобы приняли за попытки пациента с зависимостью покинуть заведение и не доставили к специалистам вовремя.
По факту гибели актера расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", после смерти актера в учреждениях, оказывающих помощь зависимым людям, пройдут внеплановые межведомственные проверки.
Ранее по теме:
Оторвавшийся тромб погубил актера Марьянова
После смерти Марьянова центры реабилитации наркоманов ждут проверки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:57
Двух молодых свердловчан будут судить за жестокое убийство
Одному из обвиняемых 17 лет.Сегодня в 11:57
За снятый с юной свердловчанки скальп хозяин собаки заплатит 100 тысяч
Морального вреда.Сегодня в 11:56
Попавшую в сургутскую больницу с ожогами школьницу истязали долгое время
Считают следователи.Сегодня в 11:41
Каменских пенсионеров довели до прокуратуры разваливающиеся дома
В селах.Сегодня в 11:35
В Ивделе ВАЗ залетел под поезд
Двое пострадавших.Сегодня в 11:32
В Сухом Логу семья отравилась угарным газом
Из-за отсутствия тяги.Сегодня в 11:23
Третий сезон Лиги женского хоккея возьмет старт под Екатеринбургом
Игры пройдут в СК "Курганово".Сегодня в 11:18
В Первоуральске отправили за решетку участников кредитной ОПГ
За хищение 3 миллионов.Сегодня в 11:14
Хэллоу in Лукоморье
Жутко интересный тест от "Уралинформбюро".Сегодня в 10:46
Ревнивый киргиз убил невесту и закопал во дворе
На тело наткнулись соседи.Сегодня в 10:44
В Челябинске будут судить предполагаемого заказчика убийства районного главы
И бизнесмена.Сегодня в 10:39
Минстрой России запретит строить дома ИЖС
Выше 20 метров.Сегодня в 10:30
12-летний мальчик задохнулся на веревочном тренажере
Успел только позвать маму.Сегодня в 10:28
В ДТП под Арамилем пострадали 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 10:28
Китайская CEFC примеривается к сотрудничеству с Тюменской областью
В логистике и энергетике.
Главные новости
- Сегодня в 11:57За снятый с юной свердловчанки скальп хозяин собаки заплатит 100 тысяч
- Сегодня в 11:14Хэллоу in Лукоморье
- Сегодня в 09:21В выходные Средний Урал заметёт
- Сегодня в 08:18Для болельщиков ЧМ-2018 организуют безвизовый въезд в РФ
- 26 октября в 19:21Следователей проверят на быстроту реакции
Аналитика
Золотые зубы Общественной палаты
Будет ли вертикаль у пятой власти?
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.