И жилье для профессуры.

Новое здание для Уральского медицинского госуниверситета появится в молодом екатеринбургском районе Академический. Вуз станет основой для медицинского кластера. Проект последнего на встрече с медицинским сообществом в УГМУ представил генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

Кластер будет представлять собой замкнутый цикл. В его основу положена научная часть – университет. При нем расположится университетская клиника, передает "Уралинформбюро". На севере района запланировано строительство производственной зоны. Она позволит не только выполнить поставленную президентом задачу по импортозамещению, но и разрабатывать новые технологии и лекарства.

"В 2017 году мы подписали соглашение с правительством Свердловской области о софинансировании строительства здания для медицинского университета, – рассказал гендиректор "РСГ-Академическое" В.Киселев. – По нашим планам, через два года строительно-монтажные работы в первом здании будут закончены, и мы передадим первые 25 000 квадратных метров учебных площадей и первое общежитие на 6 000 квадратных метров".

Всего предусмотрено 100 000 квадратных метров учебных площадей и 24 000 квадратных метров общежитий в 4 зданиях. Ранее застройщик планировал еще два общежития по 4 000 "квадратов" для иностранных студентов, но их строительство останется на усмотрение ректора. При необходимости площадку перепрофилируют под другие нужды университета. После этого начнется возведение университетской поликлиники.

Кроме того, в медкластере расположится жилье для преподавателей УГМУ. На специальных условиях профессора и доценты смогут приобрести квартиры в 12-этажном жилом комплексе общей площадью 26 000 квадратных метров.

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