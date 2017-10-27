Бард требует денег и извинений.

Обвиняемый в мошенничестве екатеринбургский шансонье Александр Новиков решил судиться с "Первым каналом" из-за программы "Пусть говорят". По его мнению, во время эфира ему нахамили. В качестве компенсации морального вреда бард требует 1 миллион евро (около 70 миллионов рублей - прим.ред.). Иск Новиков подал в Останкинский суд Москвы 26 октября 2017 года.

"Содержание программы и поведение ее ведущего Д.Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким. Группа екатеринбургских и московских адвокатов , осуществляющие юридическое сопровождение и отстаивающие мои права, пришли к однозначному выводу о том, что программа "Пусть говорят" носит лживый и оскорбительный характер, а ее авторы и выпускающая программу в эфир телекомпания должны быть привлечены к ответу. А именно: Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в мой адрес и компенсировать нанесенный мне моральный вред", - написал Новиков на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Эфир передачи "Пусть говорят", о котором идет речь, вышел в сентябре. Из-за того, что бард находится под подпиской о невыезде, ему пришлось принимать в нем участие по скайпу (СКР отказался отпустить шансонье в столицу).

Новикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходят его компаньон Михаил Шилиманов и директор ООО "Светояр" Лариса Ассонова. По версии следствия, они присвоили средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

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