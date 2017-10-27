Глава СКР Бастрыкин снова приехал в СургутСегодня в 12:59
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Чего ждать властям округа?
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин снова работает в Югре. О его прибытии в Сургут "Уралинформбюро" сообщили собственные источники в регионе. Традиционно, цель приезда главного следователя страны в крупнейший город округа не разглашается.
Во второй половине сентября Бастрыкин уже приезжал в Сургут. Тогда он встретился с родителями погибших и пострадавших в автокатастрофе юных акробатов из Нефтеюганска, а также провел заседание с участием руководителей и сотрудников следственных органов Уральского федерального округа.
Итогами сентябрьского визита главы СКР стало письмо на имя губернатора Югры Натальи Комаровой и поручение провести дополнительное расследование по делу о гибели 12 человек на югорской трассе в декабре 2016 года.
Сегодняшний приезд Бастрыкина может быть связан, как с расследованием этого уголовного дела, так и с другими резонансными преступлениями, совершенными в Югре за последнее время.
Центральным аппаратом СКР также ведется расследование уголовного дела об августовской резне в Сургуте. По так и неподтвержденным официально данным, 19 августа в экономической столице округа произошел теракт, за которым стоят несколько местных жителей.
Помимо этого в округе осенью произошло два серьезных ДТП. 9 сентября на Мыхпайском переезде грузовик врезался в движущийся поезд "Адлер -Нижневартовск", пострадали 20 человек. 29 сентября в поселке Перегребное (Октябрьский район) полицейский на УАЗе сбил насмерть 15-летнего подростка на скутере.
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